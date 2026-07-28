HomePod mini und Apple TV 4K sind überfällig, zumindest wurden diese beiden Produkte seit mehreren Jahren nicht aktualisiert. Grund hierfür könnte die verzögerte Einführung des großen Siri-Upgrades sein. Für Herbst dieses Jahres wird allerdings mit neuen Modellen gerechnet.

Apple plant neue Generationen des HomePod mini und Apple TV 4K

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass die neue Generation des HomePod mini und Apple TV 4K „fertig“ ist und noch im Herbst dieses Jahres angekündigt wird.

Das neue Apple TV und der HomePod mini – mit den Codenamen J265 und B525 – ähneln optisch ihren aktuellen Versionen, verfügen jedoch über schnellere Prozessoren zur Unterstützung von Siri AI. Apple hat vor Kurzem die Preise für beide Geräte auf 229 Euro beziehungsweise 139 Euro angehoben. Mit diesen Preisen dürfte sich Apple bereits auf die Preise der kommenden Modelle festgelegt haben, eine weitere Preiserhöhung erwarten wir nicht.

Gerüchten zufolge soll die nächste Apple TV 4K Generation mit dem A17 Pro Chip ausgestattet sein – dem ältesten Chip, der Apple Intelligence unterstützt. Zudem wird erwartet, dass das Gerät über Apples N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread verfügt.

Für den nächsten HomePod mini ist offenbar der Einsatz des S9-Chips (oder eines neueren Modells) vorgesehen. Zu den weiteren, bereits zuvor kolportierten Ausstattungsmerkmalen des Lautsprechers gehören der N1-Chip, eine verbesserte Klangqualität und ein neuerer Ultra-Wideband-Chip.

Siri AI ist in den Beta-Versionen von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 und visionOS 27 verfügbar. Die jeweils finale Version wird für September erwartet. Generell steht Siri AI zum Start nur in Englisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sollen zeitnah folgen. In Deutschland steht Siri AI zunächst nicht auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch zur Verfügung.