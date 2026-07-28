Apple hat im Laufe des gestrigen Abend die Versionen 26.6 von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und Co. veröffentlicht. Neue Funktionen sucht man allerdings vergebens. Vielmehr hat Apple unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt, Sicherheitslücken geschlossen und an der Leistung des Systems gearbeitet. Darüber hinaus bereitet Apple seine Systeme bereits auf das bevorstehende Update auf iOS 27 vor. Konkret wird der Spotlight-Index optimiert.

Apple schließt über 75 Sicherheitslücken für das iPhone und über 150 für den Mac

Auch wenn die X.6 Updates keine neuen Funktionen mit sich bringen, solltet ihr dringend auf die neuen Versionen updaten, da Apple zahlreiche Sicherheitslücken schließt. Beim iPhone schließt Apple über 75 Lücken und beim Max sind es sogar über 150.

Blicken wir exemplarisch auf das Sicherheitsdokument zu iOS 26.6. So schließt Apple unter anderem Sicherheitslücken im Bereich App Store, Apple Account, Apple Neutral Engine, AuthKit, Core Services, HFS, ImageIO, Model I/O und mehr.

Apple behob zudem mehr als ein Dutzend Kernel-Schwachstellen. Zu den möglichen Auswirkungen gehörten die Beschädigung oder das Beschreiben von Kernel-Speicher, die Offenlegung von Kernel-Speicher, die Umgehung von Netzwerkfiltern sowie unerwartete Systemabbrüche.

Auch für WebKit wurde eine ganze Reihe von Korrekturen bereitgestellt. Diese Schwachstellen konnten unter anderem Prozessspeicher offenlegen, verraten, ob ein Nutzer einen Link aufgerufen hatte, Interface-Spoofing ermöglichen, Regeln für das Iframe-Sandboxing verletzen, einer App das Lesen von Dateien außerhalb ihrer Sandbox gestatten oder zum Absturz von Safari führen.

Bemerkenswertes ist, dass die Sicherheitsforscher von Anthropic und Claude für Fehlerbehebungen in den Bereichen WebKit, WebKit Storage und WebDAV verantwortlich zeichnen – teils in Zusammenarbeit mit Forschern von Calif.io.