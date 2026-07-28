Apple plant, seinen komplett neuen Smart-Home-Hub irgendwann zwischen Oktober und Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen, dies geht zumindest aus den jüngsten Informationen des für gewöhnlich unterrichteten Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman hervor.

Apple plant Einführung eines Smart-Home-Hubs

Seit längeren wird kolportiert, dass Apple an ei

nem Smart-Home-Hub arbeitet. Nun greift Mark Gurman von Bloomberg drei Apple Smart Home Produkte auf, die ab Herbst erscheinen sollen und zu denen neben einem neuen HomePod mini und Apple TV 4K auch ein Smart-Home-Hub gehören soll. Die neue Siri AI soll das Herzstück des Hubs bilden, der für den Einsatz in verschiedenen Räumen konzipiert ist – etwa Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Laut Bericht wird das Gerät sowohl als Tischversion als auch als wandmontierte Variante erhältlich sein. Apple geht offenbar davon aus, dass viele Kunden gleich mehrere Exemplare kaufen werden.

HomePod-Lautsprecher trifft 7-Zoll-Display

Im Kern kombiniert der Hub einen HomePod-ähnlichen Lautsprecher mit einem 7-Zoll-Display. Das Gerät läuft laut Bericht auf einem völlig neuen Betriebssystem, das auf der tvOS-Plattform des Apple TV basiert. Die Oberfläche wird als eine Mischung aus tvOS, watchOS und iOS beschrieben. Zu sehen sind ein Raster aus Icons, Widgets und Apps sowie anpassbare Zifferblätter.

Dank integrierter Gesichtserkennung kann der Hub erkennen, wer gerade auf das Display blickt, und entsprechend personalisierte Informationen anzeigen. Nähert sich ein Nutzer dem Gerät oder entfernt sich davon, passt sich die Größe der Interface-Elemente dynamisch an.

Weitere genannte Funktionen umfassen FaceTime-Videoanrufe, Überwachung der Haussicherheit, Verwaltung von HomeKit-Zubehör, Fotogalerien, einen Kalender, Musikwiedergabe sowie ein Intercom-System für Haushalte mit mehreren Apple-Smart-Home-Geräten.

Auch eigene Sicherheitskamera in Arbeit

Laut dem Bericht arbeitet Apple zudem weiterhin an einer fortschrittlichen Indoor-Sicherheitskamera, die direkt mit Amazons Ring-Produkten konkurrieren soll.