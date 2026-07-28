Fans der Apple Original-Serie „Ted Lasso“ werden sich den 05. August 2026 sicherlich rot im Kalender markiert haben. An diesem Tag nimmt die Erfolgsserie ihre Fortsetzung und startet in die vierte Staffel. Nachdem wir von ein paar Monaten bereits den offiziellen Teaser zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit dem offiziellen Trailer weiter.

Ted Lasso – Staffel 4: Offizieller Trailer ist da [Apple TV]

Ted Lasso ist definitiv eine Erfolgsgeschichte für Apple TV. Ursprünglich sollte die Serie nach der dritten Staffel enden, allerdings entschied man sich nach einer Pause für die Fortsetzung der Serie.

Nun hat Apple TV einen charmanten und herzerwärmenden Trailer zur vierten Staffel von „Ted Lasso“ veröffentlicht. In der Serie spielt der Emmy-Preisträger Jason Sudeikis die Hauptrolle und ist auch als Executive Producer tätig. „Ted Lasso – Staffel 4“ startet am Mittwoch, den 5. August 2026, mit der ersten Folge. Anschließend erscheint jeden Mittwoch bis zum 7. Oktober eine neue Folge auf Apple TV. Alle in allem umfasst die vierte Staffel 10 Episoden.

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In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: Er trainiert ein Frauen-Fußball-Team der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und sein Team, Risiken einzugehen, die sie sich nie zugetraut hätten. In der neuen Staffel sind erneut die Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham, Juno Temple, der Emmy-Preisträger Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift zu sehen. Dazu gesellen sich die die Neuzugänge Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely.