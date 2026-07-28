Die Telekom hat eine neue Wasserstandsmeldung zum Ausbau ihres Glasfasernetzes veröffentlicht. Im vergangenen Monat wurde insgesamt 240.000 Anschlüsse Glasfaseranschlüsse neu errichtet.

Telekom: 240.000 neue Glasfaseranschlüsse im Juni 2026

In regelmäßigen Abständen informiert die Telekom über den Ausbau ihres Glasfasernetzes. 240.000 neue Anschlüsse im Juni 2026 haben dazu geführt, dass jetzt 13,6 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit haben, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: Über 37 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen Haushalte davon mit bis zu 250 Mbit/s. Mit einer Gesamtlänge von mehr als 890.000 Kilometern betreibt die Telekom das bundesweit größte Glasfasernetz.

Top-Apps

Die Telekom informiert auch über die meistgenutzten Apps im vergangenen Monat. Im Download liegen Unterhaltungs- und Videodienste vorn: MagentaTV belegt im Juni den ersten Platz, gefolgt von YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime.

Beim Upload dominieren Cloud-Dienste, Zusammenarbeit und Kommunikation. Amazon Web Service erobert sich die Pole Position und verweist Google Cloud auf Platz zwei. Auf den Plätzen drei bis fünf: Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.