Bei der Weltpremiere der vierten „Ted Lasso“-Staffel in Los Angeles zeigten sich der scheidende Apple-Chef Tim Cook und sein designierter Nachfolger John Ternus gemeinsam auf dem roten Teppich. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin Deadline beantworteten beide Fragen zum bevorstehenden Führungswechsel und zur Zukunft von Apple TV.

Viel Lob und eine unglaubliche Gelegenheit

Cook und Ternus trugen aufeinander abgestimmte Anzüge, jeweils mit dem „Believe“-Anstecker von „Ted Lasso“. Im Interview blickte Cook auf seine Zeit an der Konzernspitze zurück. „Ich empfinde große Dankbarkeit, 15 Jahre lang CEO von Apple gewesen zu sein und mit all diesen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist das Privileg meines Lebens“, sagte er. Ternus bezeichnete er als die perfekte Person für die Aufgabe und zeigte sich mit dem Verlauf des Übergangs rundum zufrieden, sowohl mit Blick auf die Mitarbeiter als auch auf die Investoren.

Ternus selbst, seit 25 Jahren im Unternehmen, sprach von einer unglaublichen Gelegenheit, die sich kaum in Worte fassen lasse. Was er nach seinem Amtsantritt als Erstes anpacken will, verriet er nicht. „Da müsst ihr noch abwarten“, sagte der künftige Apple-Chef.

Auch beim Videodienst wollte sich Ternus nicht in die Karten schauen lassen. Er lobte die Arbeit von Eddy Cue und dessen Team, ohne konkrete Vorhaben zu nennen. Aber er versicherte, dass der aktuelle Kurs beibehalten wird. Privat verfolgt Ternus derzeit die Serien „Silo“ und „Lucky“. Cook nannte „Widow’s Bay“, „Pluribus“ und ebenfalls „Silo“ als seine aktuellen Favoriten. Die neue „Ted Lasso“-Staffel will er wie schon die dritte auf der Vision Pro anschauen, nach eigener Aussage am liebsten im Liegen. Die vierte Staffel von „Ted Lasso“ startet am 5. August auf Apple TV.