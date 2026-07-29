Mit dem Update auf iOS 26.5 hat Apple verschiedene neue Funktionen für europäische Nutzer eingeführt, unter anderem iOS-Benachrichtigungsweiterleitungen für Drittanbieter Wearables. Ganz freiwillig kommen die Anpassungen für das iPhone-Betriebssystem nicht, vielmehr kommt Apple Vorgaben der Europäischen Union nach. Nach und nach machen Drittanbieter-Hersteller von den Neuerungen Gebrauch, so auch Amazfit.

Amazfit führt interaktive iOS-Benachrichtigungen für ausgewählte Smartwatches in Europa ein

Amazfit, Hersteller von Smart-Wearables, treibt die Unterstützung der iOS-Benachrichtigungsweiterleitung in der Europäischen Union mit einer neuen Beta-Funktion an. Diese bietet berechtigten iPhone-Nutzern ein umfassenderes Benachrichtigungserlebnis auf ausgewählten Amazfit-Smartwatches.

Was hat es damit auf sich? Die Funktion geht über einfache Benachrichtigungen hinaus und ermöglicht es Nutzer, direkt von ihrer Uhr aus mit unterstützten Diensten über Benachrichtigungen zu interagieren. Je nach Art der Meldung könnt ihr auf Nachrichten antworten, Schnellaktionen wie „Als gelesen markieren“ oder „Zurückrufen“ ausführen und unterstützte Bilder von Kamera-, Türklingel- und anderen Benachrichtigungen anzeigen.

Zum Start der Beta werden Amazfit Cheetah 2 Ultra, Amazfit Balance Ultra und Amazfit Balance 3 unterstützt. Zahlreiche weitere Modelle werden folgen, darunter Amazfit Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 und Balance 2.

Berechtigte Nutzer können die Funktion nach der Aktualisierung ihrer Zepp-App und der Uhren-Firmware aktivieren. Sie ist über die Einrichtungsaufforderung in der Zepp-App oder unter „Gerät > Benachrichtigungen > App-Benachrichtigungen“ verfügbar.