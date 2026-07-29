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Angebote des Tages

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KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen

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Apple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI... BEREIT ZUM ABHEBEN – Das MacBook Air mit dem M5 Chip vereint superschnelle Performance und...

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Farbnachtsicht ohne Scheinwerfer: Selbst in vollständiger Dunkelheit liefert die Kamera lebensechte...

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Solarbetriebene Sicherheit ohne Pause: Durch die SolarPlus 2.0-Technologie bleibt die Kamera stets...

Angebot eufyCam C37 2er-Packung, Überwachungskamera Außen, Farbnachtsicht, ohne Abo 360° KI‑Tracking mit Pan & Tilt: Automatisches Personen‑Tracking ermöglicht echte Rundumsicht...

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Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Nano II, 3-Port Netzteil CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...

EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.

UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät, 4 Ports, GaN Netzteil, Laptop Charger REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...

4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...

Angebot Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

Angebot Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...

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Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare... Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...

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Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

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Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für Apple... MIT DER POWER DES M5 – Das 14" MacBook Pro mit M5 bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und...

SCHNELLER ALS SCHNELLER – Neben einer schnelleren CPU und einem gemeinsamen Arbeitsspeicher hat...

Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

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【Erweiterbare Kapazität bis zu 16,8 kWh】: Diese Zendure-Balkonsolaranlage hat eine...

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Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.