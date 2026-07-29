Anker SOLIX hat vor wenigen Wochen die Solarbank 4 Pro offiziell angekündigt (hier bei Amazon | hier im Anker SOLIX Store). Das neue System lässt sich bereits bestellen und wird in Kürze an Kunden ausgeliefert. Wir hatten in den letzten Wochen die Möglichkeit, uns mit Anker SOLIX Solarbank 4 Pro ausführlich zu beschäftigen. Kurzum: Wir haben Solarbank 4 Pro aufgebaut, eingerichtet und ausgiebig im Alltag getestet. Und „Ja“, erstmals haben wir auch eine Wieland-Steckdose in Gebrauch.

So viel sei schon einmal voran gesagt: Mit der vierten Generation macht Anker aus dem Balkonkraftwerk eine kleines Hausspeicher-System: 5 kWh Kapazität, bis zu 5.000 Watt Solar-Eingang und bis zu 2.500 Watt AC-Ausgang in euer Stromnetz können sich wahrlich sehen lassen.

Test: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro

Der größte Sprung der Solarbank-Reihe

Blicken wir etwas auf die Historie. In den letzten Jahren hat Anker SOLIX Jahr für Jahr eine neue Generation seiner Solarbank auf den Markt gebracht. Los ging es im Jahr 2023 mit der Anker SOLIX Solarbank. Dies stellte aus heutiger Sicht einen soliden Start da. Allerdings hatte das System noch deutliche Schwächen. Mit der Solarbank 2 Familie im Jahr 2024 machte Anker SOLIX einen großen Schritt nach vorne und beseitigte zahlreiche Schwachstellen. Die Solarbank 3 Pro stellte im vergangenen Jahr den nächsten großen Schritt dar (höhere Kapazität, Integration von KI etc.). In diesem Jahr geht es nun mit der Solarbank 4 Pro weiter. Bereits im Vorfeld hatten wir uns gefragt, wie der Hersteller das System weiter optimieren kann. Schnell kamen „Wünsche“ wie eine höhere Kapazität, eine höhere Solareingangsleistungm mehr MPPT´s und eine höhere AC-Ausgangsleistung auf. Offenbar ist Anker SOLIX – zumindest größtenteils – genau diesen und weiteren „Wünschen“ nachgekommen.

Mit der Solarbank 3 Pro hatte Anker SOLIX bereits eines der leistungsstärksten Systeme für Balkonkraftwerke im Programm – 2.688 Wh Speicher, vier MPPT-Eingänge und bis zu 3600 Watt Solarleistung. Die Solarbank 4 Pro, offiziell Solarbank 4 E5000 Pro, legt jetzt noch einmal kräftig nach: Die Speicherkapazität steigt auf 5.024 Wh, der Solar-Eingang auf bis zu 5.000 Watt über weiterhin vier MPPT-Tracker, die Netzeinspeisung liegt jetzt bei 2500 Watt und über eine zusätzliche AC-Buchse stehen bis zu 2500 Watt zur Verfügung.

Damit verschwimmt die Grenze zwischen klassischem Steckersolar-Gerät und einem kleinen Hausspeicher zusehends. Wer bislang an der 800-Watt-Grenze des Balkonkraftwerks gescheitert ist, weil Waschmaschine, Geschirrspüler oder Wallbox einfach zu „hungrig“ waren, bekommt mit der Solarbank 4 Pro erstmals eine Lösung, die das im Alltag tatsächlich abfedern kann. Kleiner Haken: Der Grundpreis für Solarbank 4 Pro steigt im Vergleich zur Solarbank 3 Pro. Dafür erhaltet ihr allerdings auch ein deutlich leistungsstärkeres System. Zudem ist die Installation einer sogenannten Wieland-Steckdose erforderlich. Ob sich der Aufpreis lohnt, klären wir in diesem Test.

Anker SOLIX Solarbank 4 Pro, Balkonkraftwerk-Speicher, 4 MPPTs, 5000W Solareingang, bis zu 30kWh... Spare bis zu 2234€ pro Jahr: 4 MPPTs für bis zu 5000W Solareingang, skalierbar von 4 bis...

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Design & Verarbeitung

Optisch bleibt sich Anker treu: Das Gehäuse der Solarbank 4 Pro folgt der bekannten Formensprache der Vorgänger, fällt mit 460 × 305 × 355 mm und rund 50 kg Gewicht aber deutlich größer und schwerer aus als die Solarbank 3 Pro (460 × 254 × 279 mm, 29,2 kg). Der Grund liegt auf der Hand: Der nahezu verdoppelte Akku braucht schlicht mehr Platz und ist deutlich schwerer. Wir müssen auch nicht um den heißen Brei reden, 50kg sind schon verdammt schwer. Ein solches Gewicht bewegt man für gewöhnlich nicht alleine und ihr solltet mindestens eine zweite Person zum Tragen einplanen. Einmal positioniert, spielt es dann keine Rolle mehr, wie schwer Solalrbank 4 Pro ist. Der Zusatzakku wiegt mit rund 42Kg zumindest etwas weniger.

Neu ist ein richtiges Display oberhalb des Anker-Schriftzugs, wie wir es zuletzt beim XXL-Heimspeicher Solarbank Max AC gesehen haben. Damit lassen sich Ladezustand und aktuelle Leistung auf einen Blick ablesen, ohne die App öffnen zu müssen – ein kleines, aber im Alltag sehr praktisches Detail. Die Verarbeitung wirkt durchweg hochwertig, die Lüftung arbeitet im Test angenehm leise. Wichtig für alle, die ihre Solarbank draußen aufstellen wollen: Mit IP66 ist das Gehäuse vollständig staub- und strahlwassergeschützt und eine integrierte Heizung hält den Akku auch bei Frost betriebsbereit (-20 °C bis 55 °C). Die zusätzliche C5-Zertifizierung für Korrosionsbeständigkeit macht die Solarbank 4 Pro sogar für die Aufstellung in Küstennähe geeignet.

Inbetriebnahme & Installation

Bei der Einrichtung zeigt sich, wie viel Erfahrung Anker inzwischen mit dem Thema hat. Über PluginPower 2.0 verspricht der Hersteller eine TÜV-zertifizierte Plug-and-Play-Installation in wenigen Minuten – und genau so läuft es im Test auch ab. Falls noch nicht vorhandne, legt ihr einen Account in der Anker-App an. Anschließend sucht ihr nach einem neuen Gerät und schon sollte die „Solarbank 4 E5000 Pro“ erkannt werden. Ihr könnt diese per WLAN und Bluetooth koppeln.

Wir empfehlen die Einbindung über WLAN, so dass ihr zur Steuerung nicht immer in der Nähe sein müsst und das System auch problemlos mit einem Smart Meter kommunizieren kann. Uns wurde während der Installation noch ein Firmware-Update für das Hauptgerät sowie den Zusatzakku angeboten. Dieses war innerhalb weniger Minuten installiert. fertig. Wer schon einmal ein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen hat, braucht hier kein Handbuch. An dieser Stelle sei noch der Hinweis gestattet, dass bei uns bereits Solarmodule vorhanden waren. Solltet dies bei euch nicht der Fall sein, müsst ihr natürlich entsprechende Module noch platzieren und verkabeln. Aber auch das ist kein Hexenwerk.

Im Auslieferungszustand speist die Solarbank 4 Pro wie ein normales Balkonkraftwerk maximal 800 Watt über eine Schuko-Steckdose ein – das ist in Deutschland ohne Elektriker und ohne gesonderte Anmeldung möglich. Wer die volle Leistung von bis zu 2.500 Watt ins Hausnetz abgeben will, braucht zusätzlich einen Wieland-Stecker, den ein Elektriker installieren muss. Die Anlage muss dann beim Netzbetreiber angemeldet werde (Stichwort VDE 4105). Das ist zwar zusätzlicher Aufwand, angesichts der Leistungsklasse aber nachvollziehbar.

Unsere klare Empfehlung: Das optionale Smart Meter Gen 2 von Anfang an mitbestellen und von einer Fachkraft installieren lassen (Im Rahmen einer aktuellen Aktion ist das Smart Meter Gen 2 kostenlos bei eurer Bestellung dabei). Das Smart Meter Gen 2 misst den Verbrauch in Echtzeit auf allen drei Phasen und ist die Grundlage für die intelligente Steuerung der Solarbank 4 Pro. Mit Wieland Steckdose und Smart Meter Gen 2 macht die Solarbank 4 Pro besonders viel Spaß. Anker bietet einen „Wieland-Anschluss: Installations- und Registrierungsservice“ für aktuell 499 Euro an.

Im Leistungsumfang unter anderem enthalten:

Überprüfung eines vorhandenen eigenen Stromkreises im Rahmen der Installation

Falls kein eigener Stromkreis vorhanden ist, erfolgt ‒ sofern technisch und normativ am Standort möglich ‒ die Herstellung eines normkonformen Stromkreises einschließlich bis zu 10m Leitung (mindestens 3 × 2,5mm²) sowie Kabelkanal oder PVC-Rohr. Die elektrische Absicherung erfolgt ausschließlich über die im Bestand vorhandenen FI-/LS-Schutzorgane des Kunden

Fachgerechte Installation der Wieland-Steckdose (Unterputz, sofern ein eigener Stromkreis vorhanden ist; andernfalls Aufputzlösung durch den Elektriker. Eine Verlängerung bestehender Unterputzleitungen ist ausgeschlossen)

Einbau und Anschluss des Anker SOLIX Smart Meters

Einrichtung der Anker-App (bei stabilem 2,4-GHz-WLAN am Installationsort; gleicher WLAN Zugang für Solarbank 4 Pro und Smart Meter erforderlich)

Netzanmeldung der Speichererweiterung (Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro) und angeschlossenen PV-Modulen beim Netzbetreiber (Hinweis: Bereits bestehende Anlageninformationen bleiben unverändert)

Technische Sicht- und Funktionsprüfung der vorhandenen angeschlossenen PV-Anlage (DC-Seite)

Solltet ihr einen Haus- und Hof-Elektriker an der Hand haben, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, diesen zu beauftragen. Ist schlicht und einfach eine Option, die Anker SOLIX anbietet. Ob ihr diese in Anspruch nehmt, steht euch natürlich frei.

Über den Solareingang könnt ihr bis 5.000 W über 4× MPPT (max. 1.250 W je Eingang) anschließend. Grundsätzlich spricht Anker von 12 Panelen, die ihr verbinden könnt. Möchtet ihr tatsächlich 12 Panels anschließen, so benötigt ihr in jedem Fall die 3-in-1 PV-Adapterkabel, die ihr bei Anker optional erhaltet. Sollen es „nur“ 8 Panels werden, so benötigt ihr die ebenfalls optional erhältlichen Y-Kabel für Solarpanele. Schließt ihr an jedem MPPT nur ein Solarpanel an, so benötigt ihr kein Zubehör. Anker SOLIX spricht von maximal 1250W je MPPT-Eingang, macht rechnerisch 416,67W pro Panel.

App, KI-Steuerung & Smart Home

Das Herzstück der Solarbank 4 Pro ist nicht die reine Hardware, sondern die Software dahinter. Das KI-Energiemanagement AI EMS wertet in Echtzeit Wetterdaten, dein Verbrauchsverhalten und – sofern vorhanden – dynamische Strompreise aus und entscheidet selbstständig, wann geladen, gespeichert oder ins Haus abgegeben wird.

Inwiefern ihr einer KI eure Ladestrategie anvertrauen möchtet, müsst ihr entscheiden. Eure Rückmeldungen haben zumindest in den vergangenen Monaten gezeigt, dass der ein oder andere Nutzer ein „mulmiges“ Gefühl dabei hat. Grundsätzlich stehen euch bei der Solarbank 4 Pro folgende Betriebsarten zur Verfügung

Smart-Modus : die Anker KI generiert eine optimale Ladestrategie, die im Verlauf anhand eurer Nutzung intelligenter wird

: die Anker KI generiert eine optimale Ladestrategie, die im Verlauf anhand eurer Nutzung intelligenter wird Eigenverbrauch : Das System überwacht euren Bedarf in Echtzeit und maximiert die Solarenergienutzung

: Das System überwacht euren Bedarf in Echtzeit und maximiert die Solarenergienutzung Benutzerdefinierter Modus : benutzerdefiniertes Festlegen von Zeiträumen zum Be- und Entladen

: benutzerdefiniertes Festlegen von Zeiträumen zum Be- und Entladen Zeit-Nutzung : Basierend auf TOU-Preisen lädt das System automatisch in Nebenzeiten und entlädt zu Spitzenzeiten.

: Basierend auf TOU-Preisen lädt das System automatisch in Nebenzeiten und entlädt zu Spitzenzeiten. Dynamischer Tarif: Basierend auf dynamischen Preisen be- und entlädt das System

Für jeden Nutzer sollte hier der passende Modus dabei sein. Am sinnvollsten ist in jedem Fall die Zusammenarbeit mit einem Smart Meter. Vermutlich dürfte der Modus „Eigenverbrauch“ für die meisten Nutzer zunächst einmal der richtige sein. Das Smart Meter erkennt in Echtheit euren Strombedarf und Solarbank 4 Pro gibt genau so viel Strom ab, wie das Haus benötigt (je nach Anschlussart oder individueller Einstellung bis zu 2500W).

Neu mit an Bord ist Anka, Ankers eigener KI-Sprachassistent: Per Sprachbefehl lassen sich Erzeugung und Verbrauch abfragen, Betriebsmodi wechseln oder Einstellungen anpassen – praktisch, wenn gerade keine Hand für das Smartphone frei ist. Ehrlicherweise haben wir Anka bisher links liegen gelassen und haben die App im klassischen Sinne bedient. Man muss nicht überall zwanghaft eine KI oder einen Sprachassistenten verbauen.

Für Smart-Home-Fans gibt es zudem offene APIs, über die sich die Solarbank 4 Pro etwa in Home Assistant einbinden lässt.

Akku & Leistung im Alltag

Im Inneren der Solarbank 4 Pro arbeiten LFP-Zellen mit 314 Ah in Automotive-Qualität, kombiniert mit Ankers InfiniPower-Technologie. Anker gibt mehr als 10.000 Ladezyklen an, was bei normaler Nutzung einer Lebensdauer von rund 15 Jahren entsprechen soll.

Ein integrierter Energieoptimierer erlaubt zudem eine vollständige Tiefentladung, sodass die gesamten 5.024 Wh auch wirklich nutzbar sind und nicht durch künstliche Schutzpuffer beschnitten werden. Im Alltag macht sich die größere Kapazität sofort bemerkbar: Während kleinere Speicher an sonnigen Tagen schon mittags voll sind und überschüssige Energie ungenutzt ins Netz abgeben, nimmt die Solarbank 4 Pro deutlich mehr auf und gibt sie über den Abend und die Nacht wieder ab. Über die integrierte Steckdose in der Solarbank 4 Pro könnt ihr Verbraucher wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler anschließen und direkt 2500W abzapfen. Solarbank 3 Pro bot hier „nur“ 1200W. Praktisch ist außerdem die integrierte USV-Funktion: Bei einem Stromausfall schaltet die Solarbank 4 Pro innerhalb von rund 10 Millisekunden in den Notstrombetrieb und versorgt am dedizierten Off-Grid-Anschluss wichtige Geräte mit bis zu 2500 Watt weiter – ein Wechsel, den die meisten angeschlossenen Geräte gar nicht bemerken.

Erweiterbarkeit: BP5000 & Power Dock

Schon die Basisversion mit 5.024 Wh ist großzügig dimensioniert. Anker denkt auch die Solarbank 4 Pro von Anfang an modular: Mit dem neuen Erweiterungsakku BP5000 (ebenfalls 5.024 Wh, „nur“ 42 kg) lässt sich die Kapazität auf bis zu fünf Module und damit auf insgesamt rund 30 kWh ausbauen. Wer schon eine ältere Solarbank besitzt, profitiert zusätzlich von der Abwärtskompatibilität: Die bestehenden Erweiterungsakkus BP1600 und BP2700 lassen sich ebenfalls an die Solarbank 4 Pro anschließen, und umgekehrt funktioniert der neue BP5000 auch an Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus und 3 Pro. Das haben wir in jedem Fall als Pluspunkt registriert.

Technische Daten im Überblick

Modell: Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

Speicherkapazität (Basis): 5.024 Wh, LiFePO4 (314 Ah, Automotive-Qualität)

Erweiterung: bis zu 5× BP5000 → max. ca. 30,1 kWh

Ladezyklen / Garantie: 10.000+ Zyklen, 10 Jahre Herstellergarantie

Solar-Eingang: bis 5.000 W über 4× MPPT (max. 1.250 W je Eingang)

Unterstützte Module: bis zu 12 Solarmodule

AC-Ausgang (Standard): 800 W über Schuko-Steckdose, ohne Elektriker

AC-Ausgang (mit Wieland-Stecker): bis 2.500 W, bidirektional, Anmeldung nach VDE 4105 nötig

Notstrom / USV: bis 2.500 W am Off-Grid-Anschluss, Umschaltung < 10 ms

Schutzklasse: IP66, zusätzlich C5-Korrosionsschutz

Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C, mit integrierter Akkuheizung

Konnektivität: WLAN, Bluetooth, offene API (z. B. Home Assistant)

Software: Anker PowerOS, AI EMS, Anka-Sprachassistent

Abmessungen / Gewicht: 460 × 305 × 355 mm, ca. 50 kg

BP5000-Erweiterungsakku: 460 × 254 × 332,5 mm, ca. 42 kg, 5.024 Wh

Preis (UVP): 1.999 € (Solarbank 4 Pro), 1.399 € (BP5000)

Pro & Contra

Stärken

Fast doppelte Speicherkapazität (5.024 Wh) gegenüber der Solarbank 3 Pro

Bis zu 2.500 Watt für euer Hausnetz – auch größere Verbraucher sind kein Problem

Schnelle Inbetriebnahme dank PluginPower 2.0

Neues Display zeigt Status ohne App

IP66 + C5-Zertifizierung für den Außeneinsatz

Massiv erweiterbar mit BP5000 (bis 30 kWh)

KI-Energiemanagement inkl. dynamischer Stromtarife

USV-Funktion mit Umschaltung in unter 10 ms

Schwächen

Höherer Grundpreis als die Solarbank 3 Pro (UVP 1.999 Euro – aktuelle Rabatt-Aktion: 1599 Euro.)

50 kg Eigengewicht – Transport und Montage sind kein Solo-Job

Volle 2.500W Leistung nur mit Wieland-Stecker

Fazit

Die Anker SOLIX Solarbank 4 Pro ist der bislang größte Schritt in der Geschichte der Solarbank-Reihe. Mit fast doppelter Speicherkapazität, deutlich mehr Solar-Eingang und bis zu 2.500 Watt für euer Hausnetz spielt das System in einer Liga, die früher klassischen Dach-Solaranlagen vorbehalten war – verpackt in ein Gerät, das sich schnell und komfortabel innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens anschließen lässt. Um die volle Leistung von 2.500W im Hausnetz nutzen zu können, ist die fachmännische Installation einer Wieland Steckdose sowie die Anmeldung der Anlage erforderlich. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ihr auch dass „normale“ 800W Balkonkraftwerke im Marktstammdatenregister anmelden müsst.

In unserem Test lief SOLIX Solarbank 4 Pro einwandfrei und es fällt wirklich schwer, Schwachstellen auszumachen. Wie bereits erwähnt, ist das Gewicht mit 50kg verhältnismäßig hoch. Einmal installiert, spielt es allerdings kaum noch eine Rolle. Die Anker-App könnte an der ein oder anderen Stelle noch etwas „runder“ laufen und die Übersetzung ins Deutsche etwas harmonischer sein. Ansonsten fällt es echt schwer, neben den vielen positiven Eindrücken, negatives festzustellen.

Für alle, die ohnehin ein leistungsstarkes Balkonkraftwerk mit mehreren Modulen planen oder ihren Eigenverbrauch konsequent maximieren wollen, ist die Solarbank 4 Pro aktuell das stärkste Komplettpaket am Markt. Wer dagegen nur zwei Module auf dem Südbalkon betreibt und mit 800 Watt zufrieden ist, bekommt mit der günstigeren Solarbank 3 Pro weiterhin ein rundes Paket – ohne Aufpreis für Leistungsreserven zu zahlen, die man gar nicht braucht. Stellt euren Bedarf fest und überlegt, ob ihr Leistungsreserven für eine zukünftige Erweiterung schaffen möchtet. Egal, ob ihr euch für die nagelneue Anker SOLIX Solarbank 4 Pro oder die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro entscheidet, ihr werdet es nicht bereuen.

Unser Fazit: Wer die Leistung wirklich ausnutzen kann, bekommt mit der Solarbank 4 Pro ein technisch beeindruckendes und zukunftssicheres System.

Preis & Verfügbarkeit

Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro startet mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.999 Euro, der passende BP5000-Erweiterungsakku kostet regulär 1.399 Euro. Zum Marktstart gibt es bei Anker SOLIX verschiedene Einführungsangebote mit teils deutlichen Rabatten – es lohnt sich, die aktuellen Aktionspreise in Anspruch zu nehmen. Die Auslieferung der ersten Geräte ist für Mitte Juli 2026 geplant.

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Aktion

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Im Rahmen der aktuellen Aktion bekommt ihr ein Smart Meter Gen 3 (Dreiphasig) aktuell gratis dazu (statt 119 Euro).

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