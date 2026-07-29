Apple steht kurz vor dem Start seiner neuen Smart-Home-Offensive. Laut einem Bericht von Bloomberg sind drei Geräte fast fertig entwickelt. Hierzu zählen ein neues Apple TV, ein überarbeiteter HomePod mini und der lange erwartete Smart-Home-Hub mit Display. Die ersten beiden Produkte sollen im Herbst erscheinen.

Schnellere Chips für Siri mit KI-Funktionen

Das neue Apple TV und der HomePod mini behalten dem Bericht zufolge ihr bisheriges Design, erhalten aber schnellere Prozessoren, die für die kommende KI-Version von Siri ausgelegt sind. Im aktuellen Apple TV 4K arbeitet noch der A15 Bionic, während der HomePod mini auf den S5-Chip setzt, der ursprünglich in der Apple Watch Series 5 zum Einsatz kam.

Der Smart-Home-Hub soll zwischen Oktober und Anfang kommenden Jahres auf den Markt kommen. Apple entwickelt zwei Varianten des Geräts, eine mit einem halbkugelförmigen Standfuß und eine für die Wandmontage, die über ein neues Magnetsystem befestigt wird.

Das Gerät hat laut Bloomberg ein quadratisches 7-Zoll-Display und läuft mit einem neuen Betriebssystem auf tvOS-Basis. Die Oberfläche beschreibt der Bericht als Mischung aus tvOS und watchOS mit Apps, Symbolen und Widgets. Unterstützt werden FaceTime, die Überwachung des Zuhauses, HomeKit sowie konfigurierbare Zifferblätter nach dem Vorbild der Apple Watch.

Als wichtigste Funktion nennt Bloomberg die Gesichtserkennung. Der Hub erkennt, wer vor dem Display steht, ermittelt dessen Entfernung und passt die Anzeige in Echtzeit an. Je nach Person erscheinen dann deren Kalender, Notizen und andere persönliche Inhalte. Bei größerem Abstand werden die Inhalte in einer vergrößerten Ansicht dargestellt.

Für einen späteren Zeitpunkt plant Apple laut Bloomberg zwei weitere Smart-Home-Produkte. Dabei handelt es sich um eine höherwertige Robotervariante des Hubs mit 9-Zoll-Display sowie um eine Überwachungskamera für den Innenbereich.