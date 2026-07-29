Als in den letzten Tagen die ersten Gerüchte zu „Apple Upgrade“ aufkamen (mittlerweile wurde das Leasingprogramm durch Apple angekündigt) tauchten Codezeilen in der iOS 27 auf, die auf einen „Restricted Mode“ deuteten. Schnell kam die Vermutung auf, dass Apple einschränken kann, wenn Kunden ihre Leasingrate nicht bezahlen. Apple hat nun allerdings bestätigt, dass der Restricted Mode nicht für neue Leasingverträge im Rahmen des Upgrade-Programms konzipiert ist.

Apple: „Restricted Mode in iOS 27 ist nicht für Leasinggeräte konzipiert“

Apple hat gegenüber The Verge bestätigt, dass ausbleibende Leasingzahlungen den in iOS 27 entwickelten „Eingeschränkten Modus“ nicht aktivieren. Welches Ziel Apple allerdings mit dem „Restricted Mode“ verfolgt, verrät das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht.

Blicken wir noch einmal näher auf den „Restricted Mode“. Ab der iOS 27 Beta 4 erscheint auf iPhones mit aktiviertem Entwicklermodus ein neuer Menüpunkt namens „App Managed Features“ unter dem neuen Abschnitt „Managed Financing Testing“ in Einstellungen -> Entwickler.

Im Mittelpunkt dieses neuen Systems steht ein Daemon namens appmanagedfeaturesd, der es der App eines autorisierten Finanzierungsanbieters ermöglicht, ein Gerät zu registrieren, den Status des Finanzierungsvertrags zu überprüfen und Einschränkungen anzuwenden, wenn ein Vertrag nicht mehr gültig ist. Sind diese Einschränkungen aktiviert, nutzt App Managed Features Apples ManagedSettingsFramework, um den Start bestimmter Apps zu blockieren. Eine begrenzte Anzahl vorinstallierter Apps bleibt verfügbar, ebenso wie die App des Finanzdienstleisters, alle vom Anbieter zugelassenen Apps und bestimmte Apps mit Zugriff auf kritische Warnmeldungen.

Warum also ein „Eingeschränkter Modus“ in iOS 27? Eine Möglichkeit ist, dass der Modus für Finanzierungsprogramme von Mobilfunkanbietern, Einzelhändlern oder anderen Partnern außerhalb von Apple Upgrade entwickelt wurde. Möglicherweise ist dieser für Märkte gedacht, in denen Gerätebeschränkungen bereits zur Durchsetzung von Ratenzahlungsvereinbarungen eingesetzt werden.