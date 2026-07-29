Apple TV hat nicht nur den offiziellen Trailer zu „Ted Lasso – Staffel 4“ veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch noch die Weltpremiere auf dem roten Teppich in Los Angeles gefeiert. Damit steht dem Start der vierten Staffel am 05. August 2026 kaum noch etwas im Wege.

Apple TV feiert Weltpremiere von „Ted Lasso – Staffel 4“

Kürzlich feierte Apple TV im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles die Weltpremiere der vierten Staffel seiner Emmy-prämierten Erfolgsserie „Ted Lasso“. Unter den Gästen auf dem roten Teppich waren die Schauspieler Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Brendan Hunt, Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely sowie Showrunner Jack Burditt und die ausführenden Produzenten Bill Lawrence, Jeff Ingold, Jane Becker, Jamie Lee und Liza Katzer.

Der Startschuss für die Fortsetzung der Erfolgsserie fällt am am Mittwoch, den 5. August 2026.

In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: dem Training einer Frauen-Footballmannschaft der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und sein Team, Risiken einzugehen, die sie sich nie zugetraut hätten.