Die Sommerferien sind im vollen Gange, doch schon bald fängt in den ersten Bundesländern das neue Schuljahr an. Im vorauseilenden Gehorsam hat Vodafone nun eine Back-to-School-Aktion gestartet und schickt das Callya Jahrespaket M mit mehr Datenvolumen ins neue Schuljahr.

CallYa Jahrespaket M: Back-to-School-Aktion bringt mehr Datenvolumen

Vodafone ruft eine Back-to-School-Aktion aus und richtet sich mit dieser an Schüler und Eltern. Im Fokus steht das CallYa Jahrespaket M.

Zunächst einmal beinhaltet das CallYa Jahrespaket M eine Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands, 2400 Minuten/SMS aus Deutschland in allen EU-Netze inklusive, 4G|LTE Max- und 5G-Netz, WiFi-Calling und EU-Roaming. Statt der regulär 250 Gigabyte erhalten Neukunden sowie Bestandskunden, die ins Jahrespaket M wechseln möchten, im Aktionszeitraum zum Preis von 99,99 Euro ein Datenvolumen von 365 Gigabyte für 365 Tage. Dieses lässt sich flexibel über das gesamte Jahr verteilen und nach individuellem Bedarf nutzen.