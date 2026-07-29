Das iPhone 17 Pro hat sich im vergangenen Jahr besser verkauft, als Apple selbst erwartet hatte. 9to5Mac rechnet damit, dass der Nachfolger den Erfolg wiederholen kann, und nennt dafür drei Gründe.

Bessere Hardware, weniger Modelle und ein neues Leasing-Angebot

Den Erfolg des iPhone 17 Pro führt 9to5Mac vor allem auf das überarbeitete Gehäuse, die längere Akkulaufzeit und die verbesserte Kamera zurück. In allen drei Bereichen soll das iPhone 18 Pro nachlegen. Leaks beschreiben weitere Änderungen am Design, einen nochmals größeren Akku im Pro-Max-Modell und gleich mehrere Kamera-Neuerungen.

Hinzu kommt iOS 27 mit seinen neuen KI-Funktionen, die auf vielen älteren iPhones nicht laufen werden. Apples KI-Angebot hat in den vergangenen Jahren wenig Begeisterung ausgelöst. Mit der komplett überarbeiteten Siri könnte sich das im Herbst ändern. Für Besitzer älterer Modelle liefert das Update damit ein handfestes Argument für den Wechsel auf neue Hardware.

Erstmals seit 2019 bringt Apple im Herbst voraussichtlich nur drei neue iPhones auf den Markt. Das teure iPhone Ultra richtet sich an Early Adopter und Fans faltbarer Geräte, während das iPhone 18 Pro und Pro Max für die meisten Käufer die naheliegende Wahl sein dürften. Der Vergleich zwischen mehreren ähnlich ausgestatteten Modellen, wie er im vergangenen Jahr zwischen iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro nötig war, entfällt damit.

In den USA startet außerdem das neue Leasing-Programm Apple Upgrade. Das iPhone 18 Pro soll dort für rund 30 US-Dollar im Monat erhältlich sein, ohne dass eine Anzahlung fällig wird. Ob und wann Apple das Angebot nach Deutschland bringt, ist bislang nicht bekannt.