iOS 27 bringt eine praktische Verbesserung für alle, die regelmäßig ohne iPhone unterwegs sind: Die „Wo ist?“-App nutzt künftig automatisch den Standort der Apple Watch, wenn diese sich nicht in der Nähe des iPhones befindet.

iOS 27 bietet eine intelligentere Standortfreigabe für Apple Watch-Nutzer

In iOS 26 und früheren Versionen hing die Standortfreigabe in „Wo ist?“ ausschließlich von einem einzigen festgelegten Gerät ab – für die meisten Nutzer war das schlicht das iPhone. Wer regelmäßig mit der Apple Watch joggen oder spazieren geht und das Telefon dabei zuhause lässt, hatte damit ein Problem: Der eigene Standort in „Wo ist?“ blieb schlicht dort stehen, wo das iPhone lag – unabhängig davon, wo man sich tatsächlich befand.

Automatischer Wechsel zur Uhr

Mit iOS 27 löst Apple dieses Problem. Ist eine Apple Watch mit dem iPhone gekoppelt und befindet sich nicht in dessen Nähe, nutzt „Wo ist?“ künftig automatisch den Standort der Uhr. Die geteilte Position aktualisiert sich damit zuverlässig entsprechend dem tatsächlichen Aufenthaltsort.

Die automatische Standortfreigabe über die Apple Watch funktioniert sowohl bei Standard- als auch bei Cellular-Modellen – wobei Cellular-Watches ihren Standort naturgemäß zuverlässiger an das „Wo ist?“-Netzwerk übermitteln können, da sie nicht auf eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone angewiesen sind.

Überarbeitete „Wo ist?“-App auf der Apple Watch

Auch watchOS 27 bringt Neuerungen mit: Die bisher getrennten Apps „Objekte suchen“, „Personen suchen“ und „Geräte suchen“ werden zu einer einheitlichen „Wo ist?“-App zusammengeführt. Die neue App bietet zudem eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit einer Vollbild-Kartenansicht – zwischen einzelnen Objekten lässt sich bequem per Digital Crown wechseln.

iOS 27 und watchOS 27 befinden sich derzeit in der Beta-Phase und werden voraussichtlich im Herbst – vermutlich im September – als kostenloses Update für alle Nutzer veröffentlicht.