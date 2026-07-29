John Ternus übernimmt am 1. September den Chefposten bei Apple. Bei der Premiere der vierten „Ted Lasso“-Staffel in Los Angeles hat der designierte CEO nun klargestellt, dass er den Streamingdienst Apple TV auch unter seiner Führung weiter ausbauen will.

Apple TV bleibt auch unter dem neuen Chef auf Kurs

Ternus kommt aus der Hardware-Entwicklung, die er seit 2021 als Senior Vice President leitet. Wer erwartet hatte, dass ein Ingenieur an der Konzernspitze den Streamingdienst vernachlässigen könnte, wurde bei der Premiere der vierten „Ted Lasso“-Staffel eines Besseren belehrt. „Wir haben bei Apple TV gerade enormen Schwung“, sagte Ternus laut Reuters. „Es gibt so viele großartige Serien, so viele großartige Figuren und Geschichten. Darauf wollen wir weiter aufbauen.“

Auch Tim Cook war bei der Premiere dabei und erinnerte an die Ziele, die er seit dem Start des Dienstes im Jahr 2019 verfolgt. „Unsere Aufgabe ist es, die Besten zu sein, das ist unser Weg“, sagte er. „Uns geht es nicht um die größte Menge, das machen andere Unternehmen. Wir wollen die Besten sein. Ich glaube, dass wir da inzwischen unseren Rhythmus gefunden haben.“ Apple TV soll nach Cooks Worten etwas bieten, das es bei der Konkurrenz nicht gibt.

Die vierte Staffel von „Ted Lasso“ feierte am 27. Juli im Academy Museum in Los Angeles Premiere. Auf Apple TV startet sie am 5. August.