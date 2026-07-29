Nachdem die Deutsche Telekom jüngst zum Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert hat, geht es nun mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes weiter. Im Juni 2026 wurden 71 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. Insgesamt gab es Kapazitätserweiterung an 768 Bestandsstandorten.

Telekom nimmt 71 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb [Juni 2026]

Die Telekom baut ihr Mobilfunknetz weiter aus. Im vergangenen Monat hat das Bonner Unternehmen 71 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. An 768 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (15) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (10) und Baden-Württemberg (8). Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Die Deutsche Telekom ergänzt den regulären Ausbau ihres Mobilfunknetzes in diesem Jahr durch temporäre Maßnahmen bei Großveranstaltungen. Bundesweit wird das Netz auf rund 100 Events mit zusätzlichen mobilen Sendestandorten verstärkt, um auch bei einem hohen Besucheraufkommen eine stabile Mobilfunkversorgung sicherzustellen.

In den Sommermonaten liegt der Schwerpunkt auf Volksfesten, Sportveranstaltungen und insbesondere auf rund 50 Musikfestivals. Dort setzt die Telekom mobile Mobilfunk-Container ein, die zusätzliche Kapazitäten bereitstellen und das bestehende Netz entlasten. Dadurch sollen Besucherinnen und Besucher auch bei hoher Netzauslastung zuverlässig telefonieren, Nachrichten versenden und mobile Datendienste nutzen können.

Mit diesen temporären Ausbaumaßnahmen reagiert die Telekom auf den stark erhöhten Datenverkehr bei Großveranstaltungen und ergänzt ihre dauerhaft installierte Mobilfunkinfrastruktur gezielt dort, wo kurzfristig besonders viele Menschen gleichzeitig online sind.