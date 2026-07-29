Es gibt Neuigkeiten von WhatsApp. Der Messenger hat bekannt gegeben, dass Web-Anrufe auf WhatsApp ab sofort möglich sind. Zudem hat das Unternehmen weitere Neuerungen in petto.

WhatsApp Web bietet jetzt Audio- und Videoanrufe

WhatsApp steht euch nicht nur auf dem iPhone und Android-Smartphones zur Verfügung, sondern zum Beispiel auch im Web. Neben Nachrichten sind insbesondere Anrufe eine sehr beliebte Funktion.

Ab sofort könnt ihr direkt über WhatsApp Web Audio- und Videoanrufe tätigen und empfangen – sowohl Einzel- als auch Gruppenanrufe. Ihr könnt direkt über den Browser einen Anruf starten oder annehmen, ohne die Seite verlassen zu müssen. Ihr erhaltet Zugriff auf Funktionen, die auf euren anderen Geräten verfügbar sind, wie zum Beispiel die Bildschirmfreigabe, Reaktionen und einen eigenen Anrufe-Tab mit deinem kompletten Anrufverlauf und deinen Favoriten – und das alles über euren Browser. Dabei betont WhatsApp, dass auch Anrufe über WhatsApp Web Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Eine weitere Funktion site die Anrufweiterreichung. Ihr könnt einen aktiven Gruppenanruf zum Beispiel unterwegs auf dem iPhone starten und diesen dann nahtlos zu WhatsApp Web übertragen.

Darüber hinaus wird ein Warteraum eingeführt, wenn ihr mehr Kontrolle darüber haben möchtet, wer euren Gruppenanrufen wann beitritt. Wenn ihr einen WhatsApp-Anruflink mit aktivierter „Genehmigung zur Teilnahme erforderlich“-Option erstellt, kommen die Teilnehmenden in einen Warteraum, bis ihr bereit seid, sie einzulassen.

Auch an der Videoqualität hat WhatsApp geschraubt. Mit QuickHD könnt ihr jetzt schon in den ersten Sekunden des Anrufs eine hochauflösende Videoqualität genießen.

Nächste Neuerung: Geräuschunterdrückung. Der Messenger-Dienst hat eine Geräuschunterdrückung eingeführt, die Hintergrundgeräusche um euch herum reduziert, sodass eure Stimme klar an die Person übertragen wird.

Diese Funktionen werden nach und nach eingeführt und sind bald für alle verfügbar.