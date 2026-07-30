Vor wenigen Wochen hatte Apple bereits angekündigt, dass das Unternehmens aus Cupertino Ende diesen Monats frische Geschäftszahlen bekannt gegeben wird. Vor wenigen Augenblicken war es soweit und der Hersteller hat seine Quartalszahlen zum fiskalischen Q3/2026 veröffentlicht. Apple konnte in den Monaten April bis Juni 2026 einen Umsatz von 109,42 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar erwirtschaften.

Apple Q3/2026 Quartalszahlen

Apple hat soeben seine Q3/2026 Quartalszahlen veröffentlicht. An dieser Stelle möchten wir noch einmal erinnern, dass das Apple Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr entspricht. Vielmehr ist dieses um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni 2026.

Für gewöhnlich verlaufen die Monate April bis Juni verlaufen in der Apple-Welt etwas ruhiger. In den letzten drei Monaten standen primär Softwarethemen auf der Agenda. Apple hat im Juni zur WWDC iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. angekündigt. Ein Highlight der kommenden Softwareplattformen ist sicherlich Siri. Neue Hardware? Nahezu Fehlanzeige. Lediglich ein neues Pride-Armband für die Apple Watch kam auf den Markt. Eine Besonderheit der letzten Monate war sicherlich, dass Apple CEO Tim Cook bekannt gegeben hat, dass er zum 01. September den Apple Chef-Posten an John Ternus übergibt.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 109,42 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar (2,02 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q3/2024 waren es 94,0 Milliarden Dollar Umsatz bei 23,4 Milliarden Dollar Gewinn (1,57 Dollar Gewinn pro Aktie). Im Jahresvergleich konnte Apple den Umsatz um 16 Prozent und den Gewinn pro Aktie um 29 Prozent steigern.

“Today, Apple is proud to report our strongest June quarter ever, with double-digit revenue growth across iPhone, Mac and Services, and in every geographic segment,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “At WWDC26, we were thrilled to introduce the all-new Siri AI, alongside all of Apple’s latest software innovations and important new child safety features.” “We are very pleased with our record business performance during the quarter, which set new June quarter records for both EPS and operating cash flow,” said Kevan Parekh, Apple’s CFO. “Our installed base of active devices also reached a new all-time high across all major product categories and geographic segments.”

Conference Call

Ab 23:00 Uhr wird Apple weitere Zahlen und die wichtigsten Fakten im Rahmen des Conference Calls bekannt geben. Neben Apple CEO Tim Cook wird sich Apples Finanzchef Kevan Parekh den Fragen der Analysten stellen. Die wichtigsten Aussagen des Conference Calls findet ihr morgen früh hier auf Macerkopf.de.