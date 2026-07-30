Ihr habt es vermutlich bereits den Medien entnommen.In Südeuropa toben zahlreiche Waldbrände, unter anderem sind Frankreichs Griechenland, Portugal und Spanien betroffen. Apple Chef Tim Cook hat nun bestätigt, dass sein Unternehmen für die Erdbebenhilfe in der Region spendet.

Apple spendet für Hilfsmaßnahmen der Waldbrände in Südeuropa

In mehreren europäischen Ländern sind Waldbrände ausgebrochen. Von einer Hitzewelle und kräftigem Wind angefachte Brände greifen um sich und treiben zahlreiche Menschen aus ihren Häusern. Hohe Sachschäden und Todesopfer sind zu beklagen.

Tim Cook hat sich nun auf X zum Thema geäußert und Spenden für Hilfsmaßnahmen bestätigt. Er gab folgendes zu Protokoll:

Unser Mitgefühl gilt allen, die von den verheerenden Waldbränden in Südeuropa betroffen sind. Vielen Dank an die Einsatzkräfte, und allen, die sich noch in Gefahr befinden: Bitte bleibt sicher. Apple wird Spenden für die Hilfsmaßnahmen vor Ort leisten.

In den letzten Jahren hat Apple bei zahlreichen Naturkatastrophen sein Unterstützung zugesagt und Geld und Sachgegenstände für die Rettungsmaßnahmen und den Wiederaufbau gespendet. Zuletzt spendete Apple unter anderem für die Opfer nach Überschwemmung in Spanien, für Hilfsmaßnahmen nach Hurrikan Milton, für Opfer des Erdbebens eines Erdbebens in Marokko sowie bei den Waldbränden rund um Los Angeles.