Die Apple Watch wird immer wieder mit lebensrettenden Einsätzen in Verbindung gebracht. Nun berichtet ein Mann aus dem US-Bundesstaat Ohio, dass ihn die Sturzerkennung seiner Apple Watch möglicherweise vor deutlich schwerwiegenderen Folgen bewahrt hat. Nachdem er vor seinem Haus bewusstlos zusammengebrochen war, setzte die Smartwatch automatisch einen Notruf ab und alarmierte den Rettungsdienst.

Geschenk der Töchter wurde zum Lebensretter

Der Vorfall ereignete sich bereits vor einigen Wochen. Mohammad Islam war gerade dabei, die Mülltonnen nach draußen zu bringen, als er plötzlich das Bewusstsein verlor und vor seinem Haus zusammenbrach. Da er sich anschließend nicht mehr bewegte und nicht auf Rückfragen der Uhr reagierte, erkannte die Apple Watch den schweren Sturz und aktivierte automatisch die Notruffunktion. Gleichzeitig wurden die Rettungskräfte mit seinem Standort informiert.

Als die Sanitäter eintrafen, wurde Islam in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass sich mehrere Blutgerinnsel in seiner Lunge gebildet hatten – eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die ohne schnelle medizinische Hilfe schwerwiegende Folgen haben kann.

Besonders emotional: Die Apple Watch war ein Geschenk seiner Töchter. Islam wusste zwar, dass die Uhr Stürze erkennen kann, war sich aber nicht bewusst, dass sie im Ernstfall selbstständig den Rettungsdienst verständigt, wenn der Nutzer nicht reagiert. Rückblickend ist er überzeugt, dass genau diese Funktion entscheidend dazu beigetragen hat, rechtzeitig medizinische Hilfe zu erhalten.

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Es ist längst nicht der erste Fall dieser Art. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Situationen bekannt, in denen Funktionen wie Sturzerkennung, Herzfrequenzwarnungen, EKG, Unfallerkennung oder die Benachrichtigung bei Vorhofflimmern Nutzer auf gesundheitliche Probleme aufmerksam gemacht oder automatisch Hilfe gerufen haben. Die Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen gehören inzwischen zu den wichtigsten Verkaufsargumenten der Apple Watch.

So funktioniert die Sturzerkennung

Die Sturzerkennung analysiert mithilfe verschiedener Sensoren, ob ein schwerer Sturz erfolgt ist. Erkennt die Apple Watch einen Unfall und reagiert der Nutzer innerhalb kurzer Zeit nicht auf die eingeblendete Warnung, startet automatisch ein Notruf und übermittelt den Standort an die Rettungsleitstelle. Zusätzlich können – sofern eingerichtet – Notfallkontakte informiert werden. Diese Funktion ist insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Risiken gedacht, kann aber in jeder Altersgruppe hilfreich sein.

Kurzum: Der aktuelle Fall zeigt erneut, welchen praktischen Nutzen moderne Smartwatches im Alltag haben können. Zwar ersetzt die Apple Watch keine medizinische Behandlung, doch Funktionen wie die automatische Sturzerkennung können im Ernstfall wertvolle Zeit gewinnen und im besten Fall Leben retten. Für viele Nutzer sind genau diese Sicherheitsfunktionen inzwischen ein ebenso wichtiger Kaufgrund wie Fitness-Tracking oder Benachrichtigungen.