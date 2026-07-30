Seit fast zwei Jahrzehnten hängt die Lautstärke des iPhone-Weckers am Klingelton. Wer den Klingelton über Nacht herunterregelt, macht damit auch den Wecker leiser und riskiert, ihn am Morgen zu überhören. Mit iOS 27 beendet Apple diese Kopplung.

Getrennte Lautstärke für Wecker und Systemtöne

Bisher regelte iOS Klingeltöne, Hinweise, Wecker und Systemtöne über eine einzige Lautstärke. Wer den Klingelton leise stellte, drehte damit zwangsläufig auch den Wecker herunter. Mit iOS 27 lassen sich diese Bereiche voneinander lösen.

Wie MacRumors berichtet, bieten die Systemeinstellungen in iOS 27 einen eigenen Bereich für den Wecker und den Timer, in dem sich die Anpassung an die Klingeltonlautstärke abschalten lässt. Sobald der Schalter deaktiviert ist, blendet das System einen zusätzlichen Regler ein. Der Klingelton darf dann leise oder auch komplett stummgestellt sein, der Wecker klingelt trotzdem in der gewählten Lautstärke.

Ein Wecker mit individuell festgelegter Lautstärke, etwa der Weckruf aus dem Schlafplan, behält den dort eingestellten Wert. Wer zum alten Verhalten zurückkehren will, aktiviert die Kopplung wieder, woraufhin der Regler verschwindet.

Direkt darunter findet sich ein zweiter Schalter gleicher Art, der Hinweistöne und Systemklänge betrifft, also eingehende Nachrichten, Tastaturklicks und ähnliche Geräusche. Auch hier erscheint nach dem Abschalten ein eigener Regler. Das hilft allen, die einen lauten Klingelton wollen, ohne sich eine laute Tastatur einzuhandeln.

iOS 27 befindet sich in der Beta-Phase und steht Entwicklern sowie Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms zur Verfügung. Die fertige Version erscheint im Herbst zusammen mit den neuen iPhone-Modellen.