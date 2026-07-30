iOS 27 steht ganz im Zeichen von „Siri AI“. Das bedeutet aber nicht, dass die Telefon-App und FaceTime leer ausgehen. Die beiden wichtigsten Neuerungen heißen hier „Call Context“ und „Dual Capture“. Beide setzen aktuelle Hardware voraus.

Call Context blendet Buchungscodes beim Anruf ein

Wer mit iOS 27 ein Unternehmen anruft, bekommt in der Telefon-App passende Informationen aus der Mail-App angezeigt. Beim Anruf bei einer Fluggesellschaft kann das der Bestätigungscode für einen anstehenden Flug sein, beim Hotel die Reservierungsnummer. Die Funktion hört dabei nicht ins Gespräch hinein, sondern erkennt die gewählte Rufnummer und verknüpft sie mit den passenden Details aus dem Mail-Postfach.

Call Context gehört zu Apple Intelligence und arbeitet vollständig auf dem Gerät. Voraussetzung ist ein iPhone 15 Pro oder ein neueres Modell. Die Funktion greift auch dann, wenn ein Telefonat vom iPad oder Mac aus geführt wird.

FaceTime überträgt beide Kameras gleichzeitig

In FaceTime hält die von der Kamera-App bekannte Funktion Dual Capture (Doppelte Aufnahme) Einzug. Auf dem iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air lassen sich Front- und Rückkamera während eines Videoanrufs gleichzeitig nutzen. Der Gesprächspartner sieht dann das Gesicht des Anrufers und zugleich das Bild der Hauptkamera. Aktiviert wird der Modus über die Taste zum Kamerawechsel. Wer nur die Rückkamera zeigen will, blendet die Frontkamera-Ansicht mit einem Fingertipp aus. Die Hardware-Anforderung gilt nur für die Senderseite. Empfangen kann den doppelten Videostream jedes iPhone mit iOS 27.

Apple verbessert auch die Bildqualität bei schlechter Verbindung und den Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk, der nun seltener zu Unterbrechungen führen soll. Live-Untertitel unterstützen jetzt auch traditionelles Chinesisch. Die Kommunikationssicherheit blockiert in FaceTime und Nachrichten neben Nacktbildern jetzt auch Gewaltdarstellungen.

iOS 27 befindet sich in der Beta-Phase und steht Entwicklern sowie Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms zur Verfügung. Die fertige Version erscheint im Herbst zusammen mit den neuen iPhone-Modellen.