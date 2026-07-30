Im Herbst 2027 will Apple das iPhone so stark verändern wie seit dem iPhone X nicht mehr. Anlass ist der 20. Geburtstag der Produktreihe, deren erstes Modell Apple im Januar 2007 vorstellte und im Juni desselben Jahres in den Verkauf brachte. Wie 2017 beim Sprung vom iPhone 8 zum iPhone X könnte Apple erneut eine Nummer überspringen. In den bisherigen Gerüchten ist mal vom „iPhone 20“, mal vom „iPhone XX“ die Rede. Während sich die Gerüchteküche bei dem Namen bisher nicht einig ist, gibt es bezüglich der Technik eine Vielzahl von übereinstimmenden Gerüchten. MacRumors hat nun alle aktuellen Informationen zusammengefasst.

Das Display soll sich um alle vier Kanten wölben

Bloomberg-Reporter Mark Gurman beschreibt das Gerät als gewölbtes iPhone ohne Aussparungen im Display. Das Glas soll sich großzügig um Vorder- und Rückseite legen. Statt der stark abfallenden „Waterfall“-Kanten mancher Samsung-Panels strebt Apple flache „Micro-Curves“ mit gleicher Tiefe an allen vier Seiten an, wodurch sich Wischgesten vom Rand natürlicher anfühlen und Bildinhalte weniger verzerrt wirken sollen. Damit die um die Kanten gebogene Displayelektronik vor Feuchtigkeit und Luft geschützt bleibt, braucht es eine hauchdünne Verkapselungsschicht. Ein Leak nennt einen Displayrand von nur 1,1 Millimetern gegenüber rund 1,44 Millimetern beim iPhone 17 Pro. Zulieferer haben ihre Werke laut den Berichten für die Produktion umgebaut. Die Fertigungsqualität soll ungefähr das Niveau des ersten iPhone Air erreichen.

Neuer Farbfilter

Das Panel selbst kommt laut den Gerüchten von Samsung und verzichtet auf einen Polarisator, weil der Farbfilter direkt auf die Verkapselungsschicht wandert. Der Bildschirmaufbau wird dadurch dünner und lässt mehr Licht durch, was die Helligkeit erhöht und den Stromverbrauch senkt. Dazu kommen Treiberchips im 16-Nanometer-Verfahren und eine spezielle Streuschicht, die das Bild bis in die gewölbten Ränder gleichmäßig ausleuchten soll.

Face ID unter dem Display

Die Face ID Sensoren will Apple unter das Display verlegen und dafür ein winziges, durchlässiges Glasfenster in das Panel integrieren. Die Technik soll angeblich in den iPhone 18 Pro Modellen debütieren. Display-Analyst Ross Young geht jedoch davon aus, dass diese Prognose zu optimistisch ist. Er rechnet eher damit, dass selbst 2027 noch eine Dynamic Island zum Einsatz kommt. Diese soll dann jedoch stark verkleinert werden. Anders als das iPhone X, das nur in einer Größe erschien, plant Apple dieses Mal zwei Jubiläumsmodelle mit 6,3 und 6,9 Zoll. Das größere könnte wegen der schmalen Ränder sogar als 7-Zoll-Gerät vermarktet werden.

Eigener Bildsensor

Bei der Kamera arbeitet Apple an einem selbst entwickelten, gestapelten Bildsensor als Ersatz für die bislang verbauten Sony-Chips. Ein erster Prototyp funktioniert laut den Berichten schon. Dank LOFIC-Technik kann jedes Pixel unterschiedlich viel Licht speichern, was den Dynamikumfang auf bis zu 20 Blendenstufen anheben könnte.

Haptische Flächen ersetzen mechanische Tasten

Unter dem Namen „Project Bongo“ sollen mechanische Tasten haptischen Flächen im Rahmen weichen. Betroffen wären Seitentaste, Lautstärketasten, Aktionstaste und Kamerasteuerung. In Tests funktionierten die Flächen laut den Gerüchten auch mit Handschuhen, nassen Händen, bei extremen Temperaturen und mit angebrachter Hülle. Ein sparsamer Mikroprozessor soll sie selbst dann nutzbar halten, wenn der Akku leer oder das Gerät ausgeschaltet ist.

A21 und gestapelter Speicher

Als Antrieb ist der A21 vorgesehen, ein 2-Nanometer-Chip der zweiten Generation, den sich das Jubiläumsmodell mit dem zweiten faltbaren iPhone teilen soll. Apple prüft außerdem mobilen HBM-Speicher, bei dem DRAM-Chips vertikal gestapelt und über Durchkontaktierungen verbunden werden. Die schnellere Anbindung an die GPU soll vor allem der KI-Leistung auf dem Gerät zugutekommen. Mit Samsung und SK Hynix hat Apple darüber laut den Berichten schon gesprochen. Beide Hersteller planen die Massenproduktion für die Zeit nach 2026.

Apple-Modem auch für US-Modelle

Nach dem C1 im iPhone 16e, dem C1X im iPhone Air und dem C2, der im iPhone 18 Pro nur außerhalb der USA eingesetzt wird, soll mit dem Jubiläumsmodell erstmals auch in den USA ein Apple-Modem in den Top-Geräten stecken. Bis 2027 will Apple Qualcomm bei Geschwindigkeit und KI-Funktionen übertreffen. Von der höheren Effizienz verspricht sich der Konzern längere Akkulaufzeiten.

Akku speichert mehr Energie

Beim Akku selbst setzt Apple laut den Gerüchten auf reine Silizium-Zellen, die eine höhere Energiedichte bieten als herkömmliche Lithium-Ionen-Technik und bei gleichem Platz mehr Kapazität erlauben. Ein Leaker nennt 6.000 mAh, ohne dass klar wäre, worauf diese Zahl beruht.

Aus einer einzelnen Quelle stammen auch Hinweise auf kabelloses Laden anderer Geräte, Audio unter dem Display ohne Hörmuschel-Schlitz und eine neue Ceramic Shield Generation. Ob dahinter Informationen aus der Lieferkette stehen, ist nicht bekannt.

Gewölbtes Panel kommt in zwei Stufen

Bis zum Marktstart bleibt mehr als ein Jahr, in dem sich die Pläne noch ändern können. Für das gewölbte Panel ist ein Start in zwei Stufen im Gespräch. Die Version von 2027 soll an den Rändern noch leichte Verzerrungen und Helligkeitsverluste zeigen, ehe 2028 eine ausgereiftere Ausführung folgt. Erscheinen soll das Jubiläumsgerät im Herbst 2027 zusammen mit dem zweiten faltbaren iPhone, nachdem Apple im Frühjahr iPhone 18, iPhone 18e und das zweite iPhone Air auf den Markt gebracht hat.