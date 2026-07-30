Kurz und knapp möchten wir euch auf ein neues Kapitel der „Music Room“-Konzertreihe auf Apple Music aufmerksam machen. Dieses Mal ist Tito Double P mit von der Partie und präsentiert verschiedene seiner Songs in einer Neuinterpretation.

„Music Room“-Konzertreihe: Apple Music präsentiert Tito Double P

Bei „Music Room“ handelt es sich um eine kürzlich gestartete Konzertreihe, die Künstler dazu einlädt, ihre Musik vor einigen ihrer treuesten Fans neu zu interpretieren. Künstler, die normalerweise vor Tausenden von Zuschauern auftreten, haben nun die Freiheit, neue Interpretationen ihres Repertoires in einem kleinen Kreis von Fans zu präsentieren.

Das Ganze findet in den Apple Music Studios in Los Angeles statt und Singer-Songwriter Tito Double P ist der erste Latin-Künstler, der die Möglichkeit hatte, in dieser Konzertreihe live aufzutreten.

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Erlebe, wie Tito Double P seine einzigartige Kunst in einem reduzierten Setting präsentiert und ein unvergleichliches Set für seine größten Fans spielt. Der Auftritt umfasst Neuinterpretationen von „BRILLO“, „tú con él“, „DOS DÍAS“, „POR SUS BESOS“, „CORAZÓN PARTÍO“, „PASE Y PASE“, „NADIE“, „ME VALE V“ und „EL LOKERON“. Abonnenten von Apple Music können die EP „Tito Double P: Music Room (Live from Apple Music Studios)“ in immersivem Spatial Audio hören – exklusiv bei Apple Music.