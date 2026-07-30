Bei den Speedtest Awards von Ookla für das erste Halbjahr 2026 hat die Deutsche Telekom sämtliche 11 Auszeichnungen gewonnen, die in Deutschland vergeben werden. Das ist zuvor keinem anderen Netzbetreiber hierzulande gelungen. Zu den Titeln gehören unter anderem „Best Mobile Network“, „Fastest Mobile Network“ und „Most Consistent Mobile Network“.

Mehr als dreifacher Vorsprung beim Download-Tempo

In der Kategorie „Fastest Mobile Network“ erreicht die Telekom eine mediane Downloadgeschwindigkeit von 262 Mbit/s, während der zweitplatzierte Anbieter auf 71 Mbit/s kommt. Im 5G-Netz fällt der Wert mit 278 Mbit/s noch etwas höher aus, auch hier beträgt der Abstand zum Zweitplatzierten mehr als das Dreifache. Vordere Plätze belegt die Telekom nach Angaben von Ookla ebenso in den Kategorien für Gaming und Video, in die Ladezeiten, Latenz und Jitter einfließen.

Neben den technischen Messungen erhält der Bonner Konzern den Award „Top Rated Mobile Network in Germany“, der allein auf den Bewertungen der Nutzer in der Speedtest-App beruht. Telekom-Technikchef Alexander Jenbar führt den Vorsprung auf hohe Investitionen und die Arbeit der Technik-Teams zurück.

„Für uns sind die Auszeichnungen ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden die Qualität unseres Mobilfunknetzes im Alltag spüren. Dabei stehen hinter jedem Punkt Vorsprung hohe Investitionen und harte Arbeit unserer Technik-Teams“, sagt Jenbar. „Wir bieten neben der besten Abdeckung in der Fläche hohe Geschwindigkeiten und verlässliche Stabilität.“

Grundlage der Auszeichnungen sind Speedtests, die Nutzer selbst starten, sowie Hintergrundmessungen der App. Ookla wertet dafür Millionen Datenpunkte aus und bildet die Netzqualität damit unter Alltagsbedingungen ab, nicht im Labor.