Apple hat in der Nacht zu heute seine aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben. Im anschließenden Interview mit Reuters gab Qualcomm-CEO Christiano Amon zu verstehen, dass sein Unternehmen damit rechnet, dass die Umsätze mit Apple schneller sinken werden als bisher angenommen.

Qualcomm erwartet schnelleren Umsatzrückgang durch Apple

Im Rahmen der Bekanntgabe der Aktellen Quartalszahlen hat Qualcomm zu verstehen gegeben, dass mit einen schwächer ausfallenden Gewinn für das laufende Quartal erwartet.

In einem Interview mit Reuters sagte Amon, Qualcomm erwarte, dass die Einnahmen aus Apple-Produkten ab dem vierten Quartal schneller zurückgehen würden, da Lieferengpässe den Anteil des Unternehmens an den beim nächsten iPhone-Launch verwendeten Komponenten deutlich unter die frühere Schätzung von 20 Prozent senken würden. Gleichzeitig fügte der Qualcomm-CEO hinzu, dass sein Unternehmen auf den Verlust des Apple-Geschäfts vorbereitet sei. Qualcomm werde auf den Verlust des Apple-Geschäfts mit einer Diversifizierung über Smartphones hinaus reagieren und erwartet, dass seine Rechenzentrumssparte bis zum Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar generieren werde.

Apple bezieht unter anderem 5G-Chips von Qualcomm. Allerdings hat der iPhone-Hersteller eigene Mobilfunkchips entwickelt, die verstärkt zum Einsatz kommen. Diese sind bereits beim iPhone 16e, iPhone 17e und iPhone Air verbaut. Ach bei der iPhone 18 Familie dürften Apple eigenen 5G-Chips zum Einsatz kommen. Apple arbeitet an einem C2-Modemchip, der angeblich höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Energieeffizienz als Qualcomm-Modems bieten soll. Apples Patentlizenzvertrag mit Qualcomm läuft noch bis März 2027.

Neben den eigentlichen 5G-Chips, die Qualcomm an Apple liefert, generiert Qualcomm Umsätze mit Apple durch Lizenzgebühren für Patente.