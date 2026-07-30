Freenet hat eine exklusive Aktion aufgelegt, bei der der Telekom Magenta Mobil XL mit Unlimited-Internet-Flat im Mittelpunkt steht. Ihr zahlt für den Tarif gerade einmal 34,95 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Telekom-Netz: Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen nur 34,95 Euro mtl.

Freenet bietet ab sofort und zeitlich befristet den MagentaMobil XL im Telekom-Netz für gerade einmal 34,95 Euro pro Monat an. Der Tarif kann ausschließlich über diesen Direktlink bei Freenet bestellt werden.

Enthalten sind eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, unbegrenztes Datenvolumen mit 5G, EU-Roaming, Basic-Roaming + 50 GB Roaming Jahresvolumen (LG 2&3), HotSpot-Flat + VoLTE/WLAN-Call und mehr.

Übersicht

Unbegrenztes Datenvolumen

5G Highspeed mit bis zu 00MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

Basic-Roaming + 50 GB Roaming Jahresvolumen (LG 2&3)

eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

Auslandstelefonie-Flat (EU, UK, CH, TR)

HotSpot-Flat + VoLTE/WLAN-Call

34,95 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Der Vertragsbeginn kann flexibel festgelegt werden. Falls ihr auf der Suche nach einer echten Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen Wert legt und gleichzeitig im Netz der Deutschen Telekom unterwegs sein möchtet, so nimmt dieses Angebot in die engere Auswahl. Das Angebot ist nicht direkt auf Freenet zu finden und kann nur über diesen exklusiven Direktlink gebucht werden.