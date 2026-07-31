Apple plant, Nutzern gegen Bezahlung höhere KI-Nutzungslimits anzubieten – über entsprechende Upgrade-Möglichkeiten im Rahmen von iCloud+.

Tim Cook äußert sich im Earnings Call

Im gestrigen Conference Call zum dritten Fiskalquartal 2026 (umfasst die Monate April, Mai und Juni) erklärte Apple-CEO Tim Cook, man stehe zwar noch am Anfang, erwarte aber, künftig Optionen für Nutzer mit intensivem KI-Verbrauch anzubieten. Wörtlich sagte Cook: „Was die Rechenkosten angeht, stehen wir da natürlich noch ganz am Anfang – ich möchte daher nicht behaupten, dass wir bereits einen vollständigen Plan dafür haben. Wir gehen aber davon aus, dass es Nutzer geben wird, die die Funktionen intensiv nutzen möchten, und wir werden entsprechende Upgrade-Möglichkeiten über iCloud+ anbieten, bei denen man sich in der Stufenleiter nach oben kaufen kann. Wir werden sehen, wie die Nachfrage dafür ausfällt.“

Bereits bekannt: Tägliche Nutzungslimits

Auf der WWDC hatte Apple angekündigt, dass Funktionen wie Image Playground täglichen Nutzungslimits unterliegen werden – mehr Zugriff sollte jedoch bereits über bestehende iCloud+-Abos möglich sein. Cooks heutige Aussagen deuten nun darauf hin, dass es darüber hinaus eigene iCloud+-Zusatzpakete speziell für KI-Nutzung geben könnte.

Noch keine Preisdetails – Siri AI bleibt kostenlos

Konkrete Preise für die höheren KI-Limits hat Apple bislang nicht genannt – entsprechende Informationen könnten mit dem Launch von iOS 27 im September folgen. Funktionen wie die neue Siri AI sollen laut aktuellem Stand weiterhin kostenlos nutzbar bleiben.