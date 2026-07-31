Apple warnt vor zunehmenden Lieferengpässen bei mehreren wichtigen Produktkategorien. Im Rahmen der Bekanntgabe der Q3/2026 Quartalszahlen erklärte CEO Tim Cook, dass sich die Lieferengpässe im laufenden Quartal deutlich verschärfen werden und sich dies auf iPhone, iPad und Mac auswirken werden.

Apple warnt vor zunehmenden Lieferengpässen bei iPhone, iPad und Mac

Nach Angaben des Unternehmens ist die Nachfrage derzeit höher als erwartet, während gleichzeitig wichtige Komponenten nur eingeschränkt verfügbar sind. Besonders betroffen sind moderne Fertigungsprozesse für Apples Chips sowie die allgemeine Flexibilität in der Lieferkette, die laut Cook derzeit geringer ausfällt als üblich. Dadurch kann Apple die hohe Nachfrage nicht vollständig bedienen.

Die Folgen könnten sich sowohl auf die Verfügbarkeit einzelner Modelle als auch auf den Umsatz im kommenden Quartal auswirken. Während Apple im vergangenen Quartal trotz der Einschränkungen starke Verkaufszahlen bei iPhone und Mac erzielte, erwartet das Unternehmen nun, dass die Lieferengpässe einen deutlich größeren Einfluss auf das Geschäft haben werden.

Branchenbeobachter führen die Situation unter anderem auf den anhaltend hohen Bedarf an fortschrittlichen Halbleitern und Speicherbausteinen zurück. Die starke Nachfrage nach KI-Hardware verschärft den Wettbewerb um Produktionskapazitäten zusätzlich und belastet damit auch Apples Lieferkette.

Für Kunden könnte dies in den kommenden Monaten längere Lieferzeiten und eine eingeschränkte Verfügbarkeit einzelner Konfigurationen von iPhone-, iPad- und Mac-Modellen bedeuten, insbesondere rund um die Einführung neuer Produkte im Herbst.