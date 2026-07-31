Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans beteiligt sich Apple an den Hilfsmaßnahmen. Konzernchef Tim Cook kündigte auf X eine Spende des Unternehmens an, mit der die Nothilfe in der betroffenen Region unterstützt werden soll.

Unterstützung für Erdbebenopfer

Das Beben der Stärke 6,8 erschütterte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Dienstag die Präfektur Kumamoto auf der Insel Kyushu. Mehrere Gebäude stürzten ein, mindestens 34 Menschen kamen ums Leben. Auch am Mittwoch und Donnerstag wurde die Region von Nachbeben getroffen. Kyushu ist die drittgrößte der vier japanischen Hauptinseln und hat die zweithöchste Einwohnerzahl des Landes.

„Japan hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, schreibt Cook in seinem Beitrag auf X. Er dankt darin den Rettungskräften vor Ort und spricht den Menschen, die weiter mit den Folgen des Bebens und der Nachbeben leben müssen, seine Anteilnahme aus.

Japan has a very special place in my heart. We’re thinking of everyone as they continue to face the effects of the Kumamoto earthquake and aftershocks. We’re grateful to the first responders helping those in need. Apple is making a donation to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

Wie hoch die Spende ausfällt, teilt das Unternehmen nicht mit. Apple unterstützt bei Naturkatastrophen regelmäßig das Rote Kreuz, hält sich mit konkreten Beträgen aber grundsätzlich zurück. Erst am Vorabend hatte Cook eine Spende für die Bekämpfung der Waldbrände in Frankreich, Spanien und weiteren Ländern angekündigt.

Für die Region Kumamoto ist es nicht die erste Katastrophe dieser Art. Schon 2016 forderte dort ein schweres Erdbeben zahlreiche Todesopfer. Apple sammelte damals über iTunes Spenden für die Betroffenen.