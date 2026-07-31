Kurz vor dem Wochenende kommenden Kinder- und Familien auf Apple TV auf ihre Kosten. Der Apple Original-Film„ Snoopy präsentiert: Zu Hause ist es am Schönsten“ (im Englischen: Snoopy Presents: Theres No Place Like Home, Snoopy“) ist gestartet.

Apple TV: „Snoopy präsentiert: Zu Hause ist es am Schönsten“ ist gestartet

Apple TV blickt mittlerweile auf ein großes Portfolio für Kinder und Familien. Ende letzten Jahres gab Apple TV bekannt, dass der Video-Streaming-Dienst bis 2023 die exklusive Streaming-Plattform für Snoopy, Charlie Brown und Co. sein wird. Von daher werden wir auch in den kommenden Jahre neue Inhalte erwarten können.

Heute startet zunächst einmal „Snoopy präsentiert: Zu Hause ist es am Schönsten“. In dem neuen Original-Special der Reihe „Snoopy Presents“ ist Snoopy am Boden zerstört, als seine geliebte Hundehütte versehentlich auf einem Flohmarkt verkauft wird. Um seinen Freund aufzuheitern, nimmt Charlie Brown Snoopy mit auf ein Abenteuer, um seine alte Hundehütte wiederzufinden. Dabei lernen die beiden, was ein Haus wirklich zu einem Zuhause macht.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.