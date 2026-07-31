Apple hat am späten gestrigen Abend seine Q3/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben und diese hatten besser nicht sein können. Mit 109,42 Milliarden Dollar Umsatz und einem Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar blickt das Unternehmen auf das beste Juni-Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Auch die Service-Sparte entwickelte sich prächtig und so verwaltet Apple mehr Abonnements denn je.

Apple verwaltet 1,5 Milliarden bezahlte Abonnements

Parallel zur Veröffentlichung der Ergebnisse gab das Unternehmen bekannt, dass es nun über 1,5 Milliarden zahlende Abonnements hat. Im Gespräch mit CNBC bestätigte Apple CEO Tim Cook einen neuen Meilenstein.

Apples Servicesparte, die hohe Gewinnmargen erzielt, setzte ihr stetiges Wachstum fort und verzeichnete im Quartal einen Umsatzanstieg von 12 Prozent auf über 30 Milliarden US-Dollar… Apple hob das Wachstum in den Bereichen Werbung, App Store, AppleCare-Garantien, Musik, Video, Cloud-Dienste und Zahlungsdienste hervor. Cook sagte, Apple habe 1,5 Milliarden bezahlte Abonnements, darunter iCloud sowie App-Abonnements im App Store, für die Apple eine Provision einbehält.

Im Jahr 2023 durchbrach Apple die Marke von 1 Milliarden verwalteter bezahlter Abonnements. Rund drei Jahre später erreicht man 1,5 Milliarden. Zu den Apple-Abonnements gehören die hauseigenen Dienste wie Apple TV, Apple Music, iCloud+ und das Apple One-Bundle. Der Grußteil der verwalteten Abonnements wird jedoch auf Abonnements über den App Store zurückgeführt.