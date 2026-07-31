Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter „Bibi Blocksberg“, „The Housemaid“, „Cold Storage“ und mehr.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

EPiC – Elvis Presley in Concert (2026, Dokumentation, IMDb 8,1)

„Elvis singt und erzählt seine Geschichte wie nie zuvor in dieser neuen Kinoerfahrung vom visionären Filmemacher Baz Luhrman.“

Besetzung: Elvis Presley u. a.

Silent Friend (2026, Drama, IMDb 7,3)

„Im Herzen des botanischen Gartens der mittelalterlichen Universitätsstadt Marburg steht ein majestätischer Ginkgobaum. Seit über hundert Jahren ist er stiller Zeuge – Beobachter leiser, tiefgreifender Veränderungen im Leben dreier Menschen.“

Besetzung: Tony Leung Chiu-wai, Enzo Brumm, Luna Wedler, Rainer Bock, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Léa Seydoux, Marlene Burow, Luca Valentini, Yun Huang u. a.

Therapie für Wikinger (2025, Drama, IMDb 7,2)

„Anker ist frei! Nach 15 Jahren wegen Bankraub wurde er aus dem Gefängnis entlassen und ist jetzt auf der Suche nach der versteckten Beute. Die hat damals sein Bruder Manfred vergraben, der seit seiner Kindheit an einer Identitätsstörung leidet und kann sich daher nicht mehr an das Versteck erinnert. Kann ein Besuch ihres gemeinsamen Elternhauses die Erinnerungen wieder wecken?“

Besetzung: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Sofie Gråbøl, Lars Bgrygmann, Bodil Jørgensen, Søren Malling u. a.

Der Fremde (2026, Drama IMDb 7,1)

„Meursault, ein stiller Angestellter Anfang dreißig, nimmt an der Beerdigung seiner Mutter teil. Am nächsten Tag beginnt er eine Affäre und kehrt in seinen gewohnten Alltag zurück, der jedoch bald durch seinen Nachbarn Raymond gestört wird, der Meursault in seine zwielichtigen Machenschaften hineinzieht – bis es an einem glühend heißen Tag am Strand zu einem schicksalhaften Ereignis kommt.“

Besetzung: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud, Christophe Malavoy, Nicolas Vaude, Jean-Charles Clichet, Hajar Bouzaouit, Mireille Perrier u. a.

The Housemaid (2026, Drama, IMDb 6,7)

„Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem reichen Ehepaar neu anzufangen. Doch bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt.“

Besetzung: Indiana Elle, Sydney Sweeney, Elizabeth Perkins, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson, Arabella Olivia Clark, Ellen Tamaki, Hannah Cruz u. a.

Magazine Dreams (2025, Drama, IMDb 7,0)

„Seit dem Tod seiner Eltern lebt Killian Maddox mit seinem pflegebedürftigen Großvater zusammen und führt ein einsames, streng geregeltes Leben. Während Killians unbeholfene Versuche zwischenmenschlicher Annäherung regelmäßig scheitern, verliert er sich immer mehr in seiner Obsession, ein weltberühmter Bodybuilder zu werden und eines Tages auf dem Cover von Fitnessmagazinen zu erscheinen.“

Besetzung: Jonathan Majors, Haley Bennett, Taylour Paige, Harrison Page, Harriet Sansom Harris, Mike O’Hearn, Bradley Stryker, Craig Cackowski, Justin Cuomo, Sonny Valicenti u. a.

Blue Moon (2026, Komödie, IMDb 6,8)

„Am Abend des 31. März 1943 ringt der legendäre Songwriter Lorenz Hart in Sardis Bar mit seinem zerstörten Selbstvertrauen, während sein ehemaliger Partner Richard Rodgers die Premiere seines bahnbrechenden Musical-Hits „Oklahoma!“ feiert.“

Besetzung: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott, Bobby Cannavale u. a.

Zeugen der Wahrheit (2025, Action IMDb 6,8)

„Berührendes Weltkriegs-Drama mit David Kross nach wahren Begebenheiten: Im Januar 1942 wagen polnisch-jüdische Häftlinge den Ausbruch aus dem ersten Vernichtungslager der Nazis. Solomon (Oliver Jackson-Cohen) und Michael (Jeremy Neumark Jones) setzen ihr Leben aufs Spiel, um als Augenzeugen des Holocausts die Welt vor dem Schrecken zu warnen.“

Besetzung: Oliver Jackson-Cohen, Jeremy Neumark Jones, Anton Lesser, David Kross, Michael Epp, Michael C. Fox, George Lenz, Charlie MacGechan u. a.

Dust Bunny (2026, Horror, IMDb 6,5)

„Aurora ist überzeugt: Ein Monster hat ihre Familie verschlungen. Ihre letzte Hoffnung ruht auf dem unheimlichen Mann von nebenan (Mads Mikkelsen) – von dem es heißt, er töte „echte“ Monster. In Wahrheit ist er ein abgebrühter Auftragsmörder. Was als skurrile Geschichte beginnt, entwickelt sich rasch zu einem düsteren Geflecht aus Gewalt, Schuld und kindlicher Vorstellungskraft.“

Besetzung: Mads Mikkelsen, Ákos Szalai, Tao Jia, Altamiro Junior Jubilee, Roland Szóka, Armond Willis, Sute Zhao, Rea Milla, Wael Alroyly, Line Kruse, Sophie Sloan, Bence Ferenczi u. a.

Sovereign (2026, Drama, IMDb 6,5)

„Der 16-jährige Joe Kane versucht, sein isoliertes Leben zu meistern, während sein Vater Jerry ihm regierungsfeindliche Propaganda eintrichtert. Geradezu besessen von der Verschwörungsideologie der Sovereign Citizens, betrachtet Jerry sich und seinen Sohn als Selbstverwalter außerhalb staatlicher Rechtsprechung, was zur unvermeidlichen Kollision mit den Behörden führt – mit erschütternden Folgen.“

Besetzung: Nick Offerman, Jacob Tremblay, Dennis Quaid, Kezia Dacosta, Terry J. Nelson, Bobby Gilchrist, Megan Mullally, Ruby Wolf, Buddy Campbell, Tommy Kramer u. a.

The Moment (2026, Komödie, IMDb 6,1)

„Während ihr Arena-Tour-Debüt näher rückt, erlebt Popstar Charli XCX den Nachhall eines fulminanten Durchbruchssommers, in dem Ehrgeiz, Ego und die Exzesse der Musikindustrie aufeinandertreffen. Unter der Regie von Aidan Zamiri ist The Moment eine selbstironische Backstage-Satire über Erfolgsrausch und den wachsenden Druck, an der Spitze zu bleiben.“

Besetzung: Charli XCX u. a.

Cold Storage (2026, Horror/Komödie, IMDb 6,0)

„Das Ende der Welt wird krank: Im Action-Thriller vom Produzenten von „Zombieland“ geraten Teacake (Joe Keery) und Naomi (Georgina Campbell) in die heftigste Nachtschicht ihres Lebens, als ein tödlicher Pilz-Parasit aus einer alten Militärbasis ausbricht und Lebewesen in zombieähnliche Kreaturen verwandelt. Mit einem Anti-Bioterror-Agent (Liam Neeson) kämpfen sie um ihr Leben – und die Menschheit.“

Besetzung: Charli Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Sosie Bacon, Aaron Heffernan u. a.

Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen (2025, Kinder, IMDb 6,0)

„Auftakt der Familien-Fantasy-Reihe nach den legendären Hörspielen: Junghexe Bibi und ihre Freundinnen müssen den Hexenkongress auf dem Blocksberg retten. Hex, hex!“

Besetzung: NALA, Philomena Amari, Carla Demmin, Rosalie Thomass, Friedrich Mücke, Heike Makatsch, Palina Rojinski, Sophie Rois, Fia-Marie Lin, Maria Happel, Robert Palfrader, Balthazar Gyan Alexis Kuppuswamy, Shanti Celik u. a.