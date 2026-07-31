Apple hat am späten gestrigen Abend die Quartalszahlen für das abgelaufene fiskalische Q3/2026 bekannt gegeben. Dieses umfasst die Monate April, Mai und Juni. Dabei konnte Apple mit ei nem Umsatz von 109,42 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar das beste Q3 der Unternehmensgeschichte vorweisen.

Q3/2026: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen

Traditionell gibt Apple nicht nur klassisch seine Geschäftszahlen bekannt, sondern lädt anschließend zum sogenannten Conference Call, um Rede und Antwort zu sehen. Apple hat im Q3 das beste Juni Quartal der Unternehmensgeschichte hingelegt. Im anschließenden Conference Call sind. Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus. Auch dieses Mal war der zukünftige Apple CEO John Ternus mit von der Partie. Dieser wird zum 01. September das Ruder von Tim Cook an der Spitze von Apple übernehmen.

Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst.