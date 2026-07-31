Apple hat am späten gestrigen Abend die Quartalszahlen für das abgelaufene fiskalische Q3/2026 bekannt gegeben. Dieses umfasst die Monate April, Mai und Juni. Dabei konnte Apple mit ei nem Umsatz von 109,42 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar das beste Q3 der Unternehmensgeschichte vorweisen.
Q3/2026: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen
Traditionell gibt Apple nicht nur klassisch seine Geschäftszahlen bekannt, sondern lädt anschließend zum sogenannten Conference Call, um Rede und Antwort zu sehen. Apple hat im Q3 das beste Juni Quartal der Unternehmensgeschichte hingelegt. Im anschließenden Conference Call sind. Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus. Auch dieses Mal war der zukünftige Apple CEO John Ternus mit von der Partie. Dieser wird zum 01. September das Ruder von Tim Cook an der Spitze von Apple übernehmen.
Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst.
- Apple erreichte mit 109,42 Milliarden Dollar im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 16 Prozent
- Juni-Rekord in allen geografischen Segmenten
- Tim Cook spricht noch einmal über verschiedene Neuerungen, die im Rahmen der WWDC angekündigt wurden – insbesondere Siri AI
- iPhone-Umsatz lag bei 54,3 Milliarden Dollar (+22 Prozent)
- Das erfolgreichste iPhone-Lineup der Unternehmensgeschichte
- iPhone-Wachstum in allen wichtigen Märkten und Regionen
- Mac-Umsatz lag bei 10,4 Milliarden Dollar (+29 Prozent), trotz Lieferengpässen
- MacBook Pro und MacBook Neo haben Mac-Verkäufe angetrieben
- Cook: Das Mac-Portfolio bietet herausragende, energieeffiziente Leistung, eine enorme Speicherbandbreite und KI-Funktionen der nächsten Generation.“
- MacBook Neo war besonders beliebt
- iPad-Umsatz lag bei 6,2 Milliarden Dollar
- Umsatz mit Wearables lag bei 7,9 Milliarden Dollar (+6 Prozent)
- Cook spricht über die neuen AirPods-Funktionen (u.a. Live Übersetzung)
- Service-Umsatz lag bei 30,7 Milliarden Dollar (+12 Prozent)
- Cook teasert die Original-Serie Ted Lasso an, die in Kürze in die vierte Staffel startet
- Mac mini wird zukünftig unter anderem im Advanced Manufacturing Center in Houston gefertigt
- Marge lag bei 50,1 Prozent
- Installationsbasis von Apple Produkten ist höher denn je
- Tim Cook bedankt sich zum Ende seiner Amtszeit noch einmal und freut sich darauf, dass John Ternus das Unternehmen in die nächste Ära führt
- Im Herbst steht eine spannende Roadmap bevor
- Apple blick aktuell auf 147 Milliarden Dollar an Barmitteln. Dem gegenüber stehen 84 Milliarden Dollar an Schulden. 33 Milliarden Dollar wurden im abgelaufenen Quartal an Aktionäre ausgeschüttet. 4 Milliarden entfallen auf Dividenden und 25,8 Milliarden auf Aktienrückkäufe.
- Apple rechnet damit, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 9 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern wird – allerdings nur, wenn sich das makroökonomische Umfeld nicht komplett verändert
- Feedback zu Siri AI ist sehr positiv, so Cook
- App Store Umsatz leidet durch regelarische Veränderungen
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