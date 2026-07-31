Die Musikerkennungs-App gehört seit mehreren Jahren zu Apple. Seit der Übernahme hat Apple die App kontinuierlich weiter entwickelt. Nun liegt das neueste Update vor, welches iMessage-Sticker an Bord hat.

Shazam: Update bringt iMessage-Sticker

Apple hat die Musikerkennungs-App Shazam um eine neue Sticker-Funktion für iMessage erweitert. Den Anfang macht eine exklusive Sticker-Sammlung, die von Ariana Grandes aktuellem Album „petal“ inspiriert ist.

Die neuen Sticker lassen sich direkt in der Nachrichten-App verwenden. Nutzer öffnen dazu in einer Unterhaltung das Plus-Menü, wählen den Bereich „Sticker“ aus und greifen anschließend auf das Shazam-Stickerpaket zu. Die Sticker stehen außerdem in FaceTime sowie in weiteren Apps zur Verfügung, die die Emoji-Tastatur unterstützen.

Voraussetzung ist ein Update auf Shazam Version 26.14.1. Nach der Aktualisierung wird das Stickerpaket automatisch in der Nachrichten-App eingebunden und kann sofort verwendet werden.

Mit der Neuerung erweitert Apple die Integration von Shazam in sein Ökosystem weiter. Bereits seit Jahren ist der Musik-Erkennungsdienst tief in iOS, iPadOS und macOS integriert und kann unter anderem über Siri oder die Musikerkennung im Kontrollzentrum genutzt werden. Die neuen iMessage-Sticker ergänzen dieses Angebot um eine spielerische Möglichkeit, Musik und Künstler direkt in Unterhaltungen zu teilen.