Gestern Abend gab Apple seine Q3/2026 Quartalszahlen bekannt. Diese hätte nicht besser sein können und so legte das Unternemen mit einem Umsatz von 109,42 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 29,79 Milliarden Dollar das beste Juni-Qaurtal in der Unternehmensgeschichte hin. Gleichzeitig geht eine prägende Ära zu Ende. Apple CEO Tim Cook übergibt zum 01. September 2026 den Staffelstab an der Spitze des Unternehmens an John Ternus. Seinen letzten Conference Call als Apple CEO nutzte Tim Cook noch einmal, um sich zu bedanken.

Tim Cook dankt Aktionären bei seinem letzten Conference Call

Folgendes gab Tim Cook im Rahmen des Conference Calls zu Protokoll

Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen allen zu danken – von unseren Aktionären, insbesondere den langjährigen Aktionären, die uns seit so vielen Jahren ihr Vertrauen entgegenbringen, bis hin zu den Analysten, die unser Unternehmen so genau verfolgen. Wie Sie wissen, ist dies meine letzte Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen; künftig wird John diese Konferenzen leiten.

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Wie ich bereits sagte: Ich habe größtes Vertrauen in seine Führung, in unser Führungsteam und in die außergewöhnlichen Menschen bei Apple, die entschlossen sind, das Leben unserer Nutzer auf der ganzen Welt zu bereichern. Uns steht eine glänzende Zukunft bevor, und ich war wirklich noch nie so optimistisch.

Tim Cook wird Apple nach seinem Ausscheiden als CEO als Aufsichtsratsvorsitzender verbunden bleiben