Laut dem Apple-Analysten Jeff Pu plant Apple die zweite Generation des iPhone Air für das erste Quartal 2027. In einer aktuellen Einschätzung für das Investmenthaus GF Securities nennt Pu fünf Bereiche, in denen sich das kommende Modell vom aktuellen iPhone Air unterscheiden soll.

Ultraweitwinkel-Kamera ergänzt das bisherige Einzelobjektiv

Die auffälligste Änderung betrifft die Rückseite. Neben der vorhandenen Fusion-Kamera soll ein Ultraweitwinkel-Objektiv einziehen, das wie die Hauptkamera mit 48 Megapixeln auflöst. Zudem soll die Dynamic Island etwas kleiner ausfallen als bisher.

Als Prozessor soll der A20 Pro zum Einsatz kommen, den TSMC im 2-Nanometer-Verfahren produziert. Der aktuelle A19 Pro entsteht noch im 3-Nanometer-Prozess, während der Nachfolger schneller arbeiten und zugleich weniger Strom verbrauchen soll. Dazu kommen zwei weitere Apple-Chips. Der N2 kümmert sich um die Funkverbindungen und folgt auf den N1, der im aktuellen iPhone Air WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread bereitstellt. Beim Mobilfunk soll der C2 den bisherigen C1X ablösen, den Apple als das sparsamste Modem bezeichnet, das je in einem iPhone verbaut wurde. Unverändert bleiben sollen laut Pu das 6,5 Zoll große Display, die 12 GB Arbeitsspeicher und die Frontkamera mit 18 Megapixeln und Center Stage.

Erscheinen soll das iPhone Air 2 gemeinsam mit dem iPhone 18 und einem günstigeren iPhone 18e, die Apple Berichten zufolge für den März 2027 vorsieht. Die Pro-Modelle des iPhone 18 sowie das faltbare iPhone, das als iPhone Ultra gehandelt wird, dürften dagegen schon diesen September auf den Markt kommen. Apple verteilt seine großen iPhone-Neuvorstellungen damit künftig auf zwei Termine im Jahr.