Sonos hat im Rahmen seiner jüngsten Quartalszahlen ein Produkt-Event für September angekündigt. Konzernchef Tom Conrad, der den Posten vor rund einem Jahr nach einer Übergangsphase fest übernommen hat, nutzte die Gelegenheit auch dazu, die künftige Ausrichtung des Unternehmens zu skizzieren. Künstliche Intelligenz soll darin eine zentrale Rolle spielen.

Der Vorteil im vernetzten Zuhause

Laut Conrad wird der Wettstreit um das beste und schnellste KI-Modell nicht darüber entscheiden, wer sich im smarten Zuhause durchsetzt:

„Der bleibende Wert liegt darin, was das Modell in einem echten Zuhause umgibt: die Hardware, die in jedem Raum ein einheitliches Qualitätsniveau gewährleistet; das System, das bereits die Grundrisse eines Hauses und die Lebensgewohnheiten einer Familie kennt; sowie die Vernetzung, um Lautsprecher, Dienste und Geräte zu erreichen, die eine Anfrage in koordinierte Maßnahmen umsetzen“, erklärte Conrad. „Das ist die Betriebsumgebung für KI im Haushalt, und Sonos hat 20 Jahre damit verbracht, sie aufzubauen.“

Bei Sprachassistenten war das Unternehmen bislang neutral aufgestellt. Die Lautsprecher arbeiten mit Alexa zusammen, früher auch mit dem Google Assistant, während der hauseigene Sprachassistent lediglich die Musikwiedergabe steuert. Gegenüber den günstigen Geräten von Amazon und Google, die ihre Hardware ebenfalls zunehmend mit KI-Funktionen bewerben, positioniert sich Sonos traditionell über bessere Klangqualität und Ausstattung.

Im Produktbereich war es zuletzt allerdings ruhig. Sonos arbeitet noch immer die Folgen der missglückten App-Umstellung von 2024 auf, die Entlassungen und mehrere Wechsel in der Führungsetage nach sich zog. Der Vorstoß in KI-gestütztes Smart-Home-Audio könnte für das Unternehmen deshalb zur Bewährungsprobe werden.