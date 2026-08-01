Es gibt eine frische Wasserstandsmeldung von Vodafone zum Glasfaserausbau in Deutschland. MIttlerwiele steht Gigabit-Internet jetzt für 31 Millionen Haushalte zur Verfügung. 130.000 zusätzliche Anschlüsse wurden kürzlich in die Vermarktung aufgenommen.

Vodafone: Gigabit-Internet jetzt für 31 Millionen Haushalte

Von Zeit zu Zeit informiert Vodafone über den Ausbaus seines Glasfasernetzes. Heute git es frische Informationen.

Vodafone hat die Reichweite seines Gigabit-Netzes weiter ausgebaut und kann inzwischen rund 31 Millionen Haushaltein Deutschland mit gigabit-schnellem Internet über Kabel- und Glasfaseranschlüsse versorgen. Damit erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben heute rund drei Viertel aller Haushalte in Deutschland mit seinem schnellsten Internetangebot.

Allein im Juni wurden rund 130.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse in die Vermarktung aufgenommen. Parallel dazu hat Vodafone 159 Netzmodernisierungsmaßnahmen im Kabel-Glasfasernetz abgeschlossen. Dazu gehören unter anderem Segmentierungen und Fiber-Deep-Ausbauten, die die Netzkapazität erhöhen, die Stabilität verbessern und die verfügbare Bandbreite für Kundinnen und Kunden steigern.

Deutschlandweit können inzwischen 14,8 Millionen Haushalte Glasfaser-Angebote über Vodafone buchen