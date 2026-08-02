Die diesjährigen iPhone 18 Pro- und iPhone 18 Pro Max-Modelle könnten laut einer aktuellen Analystenschätzung um 250 bis 300 US-Dollar teurer ausfallen als die aktuellen iPhone 17 Pro Modelle.

Höhere Chip- und Speicherkosten als Treiber

Laut einer Analystennotiz von Jeff Pu von GF Securities könnten steigende Kosten für den 2-Nanometer-Chip sowie für DRAM- und NAND-Speicher die Preiserhöhung antreiben. Apple kämpft derzeit branchenweit mit Komponentenengpässen, die durch den massiven Ausbau der globalen KI-Infrastruktur verursacht werden.

Aktuelle Preise als Ausgangspunkt

Das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max starten derzeit bei 1.099 Dollar (1299 Euro) beziehungsweise 1.199 Dollar (1449 Euro). Im Juni hatte Apple bereits die Preise für iPad, Mac, HomePod, Apple TV und Vision Pro angehoben. Die iPhone-Modelle blieben von diesen Erhöhungen bislang verschont.

Pu geht davon aus, dass Preiserhöhungen bei den kommenden Pro-Modellen zu spürbarer „Nachfrageunsicherheit“ führen könnten. In der Folge hat der Analyst seine Einschätzung für die Apple-Aktie (AAPL) von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft.

Bemerkenswert ist der Meinungswandel: Noch im Mai hatte Pu die Auffassung vertreten, Apple könnte die iPhone-18-Pro-Modelle trotz steigender Speicherkosten „aggressiv“ bepreisen – also eher moderate Preissteigerungen anpeilen.

Beim Conference Call zum dritten Quartal am Donnerstag äußerte sich der scheidende Apple-CEO Tim Cook nicht dazu, ob Apple plant, die iPhone-Preise beim Launch der iPhone-18-Pro-Modelle und des ersten Foldables im September anzuheben. Viele Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Preise steigen werden.

Was im September erwartet wird

Apple wird im September voraussichtlich die iPhone-18-Pro-Modelle gemeinsam mit seinem ersten faltbaren iPhone vorstellen, das über 2.000 US-Dollar kosten dürfte. Das reguläre iPhone 18, das iPhone 18e sowie das iPhone Air 2werden hingegen erst für Frühjahr 2027 erwartet.