Laut Bloombergs Mark Gurman arbeitet Apple daran, seine für das kommende Jahr erwartete smarte Brille langfristig als Plattform für Gesundheit und Fitness zu positionieren. Zum Marktstart der ersten Generation sollen die entsprechenden Funktionen allerdings noch nicht an Bord sein.

Fitness-Pläne für die Vision Pro wurden verworfen

Dem aktuellen „Power On“-Newsletter zufolge arbeitete Apple intern bereits an einer Version von Fitness+, die direkt auf der Vision Pro laufen sollte. Nutzer hätten damit Trainingsvideos verfolgen können, während die Körpererkennung des Geräts ihre Bewegungen analysiert. Das Projekt scheiterte laut Gurman an technischen Hürden und am hohen Gewicht des Headsets, das sich für sportliche Aktivitäten schlicht nicht eignet.

Bei den geplanten Smart-Glasses verfolgt Apple nun ähnliche Ideen, muss dabei aber ohne ein Display auskommen. Was genau geplant ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Denkbar wäre etwa eine Kombination aus einem Herzfrequenzsensor, wie ihn Apple bereits in den AirPods Pro 3 verbaut, und dem mit watchOS 26 eingeführten Workout Buddy. Die Funktion analysiert das Training und kann währenddessen den Nutzer mit entsprechenden Ansagen motivieren. Hierzu zählen unter anderem erreichte Meilensteine. Damit könnte die Brille auch für Läufer interessant werden. Zudem könnten die integrierten Kameras beim Training eine Rolle spielen, indem sie Bewegungsabläufe auswerten und dem Nutzer Verbesserungsvorschläge liefern.

Da die erste Generation der Brille ohne diese Funktionen starten soll, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis Apple seine Gesundheitspläne für das Gerät vollständig umsetzt.