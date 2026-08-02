Laut einem aktuellen Bericht könnte das iPad Air im kommenden Jahr erstmals seit 2020 ein umfassendes Re-Design erhalten. Während Apple das Tablet in den vergangenen Jahren regelmäßig mit neuen Chips ausgestattet hat, blieb das äußere Erscheinungsbild seit der Einführung des iPad Air der vierten Generation praktisch unverändert. Das aktuelle Modell mit M4-Chip wurde im Frühjahr 2026 auf den Markt gebracht.

iPad Air könnt 2027 großes Re-Design erhalten

Dem Bericht zufolge wäre ein neues Design im Jahr 2027 ein logischer Schritt, da das iPad Air dann bereits sieben Jahre auf derselben Gehäuseplattform basieren würde. Seit dem Redesign im Jahr 2020 hat Apple lediglich die interne Hardware aktualisiert – zunächst mit dem M1-, anschließend mit dem M2-, M3- und zuletzt dem M4-Chip –, ohne Änderungen an Gehäuse, Display oder Tastenlayout vorzunehmen.

Konkrete Details zum möglichen neuen Design liegen bislang allerdings nicht vor. Offen ist daher, ob Apple lediglich kleinere Anpassungen wie schmalere Displayränder und ein dünneres Gehäuse plant oder das iPad Air optisch stärker an das aktuelle iPad Pro anlehnen wird. Auch mögliche Display-Verbesserungen oder Änderungen bei der Kamera werden in dem Bericht noch nicht genannt., insbesondere ein OLED-Display ist denkbar.

Sollten sich die Informationen bewahrheiten, wäre dies die erste größere optische Überarbeitung des iPad Air seit der Einführung des modernen Designs mit flachen Gehäuseseiten, USB-C-Anschluss und im Power-Button integriertem Touch ID im Jahr 2020. Bis dahin dürfte Apple die Modellreihe weiterhin vor allem durch leistungsstärkere Chips und interne Hardwareverbesserungen aktualisieren.