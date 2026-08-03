Apple hat ein überarbeitetes Einkaufserlebnis für Zubehörprodukte im Apple Online Store sowie in der App-Store-App eingeführt. Die Änderungen erleichtern das Stöbern durch die Kategorien, das Entdecken redaktioneller Zusammenstellungen und vieles mehr.

Apple überarbeitet Einkaufserlebnis für Zubehör

Im Apple Store könnte ihr nicht nur zahlreiche „Hauptprodukte“, wie das iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Co. kaufen, auch Apple eigenes Zubehör sowie Zubehör von Drittanbietern steht bereit. Nun hat Apple das Einkaufserlebnis für Zubehör überarbeitet. Die Neuerungen sind seit Kurzen aktiv und sowohl auf der Apple-Zubehör-Webseite als auch in der Apple-Store-App zu finden.

Die neue Zubehör-Webseite gibt euch zunächst einmal die die Möglichkeit, Zubehör gezielt nach Produktkategorie zu durchsuchen. Apple unterteilt in

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Apple Vision Pro

AirPods TV & Home

AirTag

Beats

Bessere Filter- und Suchfunktionen

Neben dem neuen Design bringt das überarbeitete Apple-Zubehör-Erlebnis auch verbesserte Filteroptionen und eine optimierte Suche mit sich. Weiterhin lässt sich problemlos zwischen Zubehör von Apple selbst und von Drittanbietern unterscheiden.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, direkt über die Zubehör-Website mit Apple-Spezialisten zu chatten.