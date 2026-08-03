Seit mehr als drei Jahren bietet Apple mit „Apple Music Classical“ eine spezielle App für klassische Musik an. Nun feiert Apple Music Classical 150 Jahre Wagners „Ring“ mit dem ersten zeitlich synchronisierten In-App-Begleittext zum vollständigen Zyklus.

Apple Music Classical feiert 150 Jahre Wagners „Ring“

Kurz und knapp möchten wir euch auf die Feierlichkeiten von Apple Music Classical zu 150 Jahre Wagners „Ring“ aufmerksam machen.

Anlässlich des 150. Jahrestags der Uraufführung dieses epischen Zyklus aus vier Opern euch bietet der Begleittext eine bislang einzigartige neue Möglichkeit, eines der ambitioniertesten und einflussreichsten Werke der Kulturgeschichte zu erleben.

Die neuen Begleittexte zum „Ring“ wurden im Laufe eines Jahres von einem Team aus Fachredakteuren, Autoen und Wagner-Experten entwickelt. Sie begleiten euch durch das gesamte, mehr als 15 Stunden dauernde Musikdrama von Wagner mit fachkundigen Textkommentaren, die in Echtzeit mit der legendären Aufnahme von Decca Classics unter der Leitung von Sir Georg Solti synchronisiert sind.

Der Begleittext umfasst mehr als 45.000 Wörter an Kommentaren und ist weltweit in sechs Sprachen verfügbar. Er bietet simultane Einblicke in die Musik, Mythologie, Figuren und Ideen, die das Publikum seit 150 Jahren in ihren Bann ziehen, und hilft sowohl Neulingen als auch erfahrenen Hörer:innen dabei, den „Ring“ mit einem tieferen Verständnis und größerer Sicherheit zu entdecken.

Mittlerweile bitte bietet Apple Music Classical mehr als 200 Begleittexte. Damit hat es sich zur wichtigen Anlaufstelle für Hörer entwickelt, die tiefer in die bedeutendsten Werke der klassischen Musik eintauchen möchten.

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