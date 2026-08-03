Apple Pay ist bereits vor vielen Jahren in den USA gestartet. Auch wenn Deutschland nicht zu den Launch-Ländern gehört, ist Apples Bezahldienst auch hierzulande schon seit mehreren Jahren verfügbar. Auch wenn Apple Pay mittlerweile in zahlreichen Ländern gestartet ist, gibt es nach wie vor ein paar weiße Flecken auf der Weltkarte. Eine Lücke konnte nun mit den Philippinen geschlossen werden.

Apple Pay startet auf den Philippinen

Apple hat den Bezahldienst Apple Pay offiziell auf den Philippinen eingeführt. Ab sofort können Besitzer eines iPhone oder einer Apple Watch kompatible Kredit- und Debitkarten unterstützter Banken in der Wallet-App hinterlegen und kontaktlos in Geschäften, Apps und im Internet bezahlen.

Mit dem Marktstart erweitert Apple die Verfügbarkeit seines mobilen Bezahldienstes in Südostasien. Nutzer profitieren von den bekannten Sicherheitsfunktionen von Apple Pay: Statt der tatsächlichen Kartennummer wird für jede Zahlung eine gerätespezifische Kennung verwendet, während jede Transaktion zusätzlich über Face ID, Touch ID oder den Gerätecode authentifiziert wird.

Apple Pay kann überall eingesetzt werden, wo kontaktlose Kartenzahlungen akzeptiert werden. Darüber hinaus lässt sich der Dienst auch für Einkäufe in unterstützten Apps und auf kompatiblen Websites nutzen, ohne dass Zahlungs- oder Versanddaten jedes Mal erneut eingegeben werden müssen.

Mit der Einführung auf den Philippinen setzt Apple den weltweiten Ausbau von Apple Pay fort. In den vergangenen Jahren wurde der Bezahldienst schrittweise in zahlreichen weiteren Ländern eingeführt und zählt inzwischen zu den wichtigsten Bestandteilen des Apple-Ökosystems.