Apple hat im April dieses Jahres die Europäische Union darüber informiert, dass das Unternehmen mit PlasmaSolve ein tschechisches Materialwissenschaftsunternehmen übernommen hat.

Apple übernimmt PlasmaSolve

Von Zeit zur Zeit übernimmt Apple kleinere Unternehmen. Oftmals wird die Übernahme dann bekannt, wenn die Europäische Union die Übernahme in ihrer Datenbank bestätigt. Unternehmen, die innerhalb der EU als Gatekeeper gelten, sind verpflichtet, entsprechende Meldungen vorzunehmen.

Im konkreten Fall heißt es

Apple Inc. („Apple“) wird über eine Tochtergesellschaft das gesamte ausgegebene Aktienkapital von PlasmaSolve s.r.o. („PlasmaSolve“) erwerben sowie bestimmten Mitarbeitern von PlasmaSolve ein Beschäftigungsverhältnis anbieten und diese einstellen. PlasmaSolve entwickelt Lösungen – darunter eine Software zur Plasmasimulation – für die Konzeption und Optimierung plasmabasierter Fertigungsverfahren. Apple (gemeinsam mit seinen Konzerngesellschaften) entwickelt, fertigt und vertreibt Smartphones, Personal Computer, Tablets, Wearables und Zubehör sowie eine Reihe damit verbundener Dienstleistungen.

PlasmaSolve ist ein 2016 gegründetes tschechisches Unternehmen aus dem Bereich der Materialwissenschaften, das sich auf die Entwicklung von Simulationssoftware spezialisiert hat, um Hersteller bei verschiedenen plasmabasierten Technologien zu unterstützen.

Das Hauptprodukt von PlasmaSolve war MatSight, eine Anwendungssuite, die Hersteller dabei unterstützen sollte, die Ergebnisse verschiedener Verfahren zur Dampfabscheidung bei Metallen zu simulieren. Apple setzt diese Technologie seit vielen Jahren bei einer Reihe von Produkten ein – unter anderem bei verschiedenen iPhone-Modellen –, um eine widerstandsfähige Dünnschicht auf dem Gehäuse zu erzeugen, die Kratzer und sonstige Beschädigungen minimiert.