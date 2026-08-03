Disney+: Das ist neu [August 2026]

| 15:00 Uhr | 0 Kommentare

Einmal pro Monat gibt Disney+ einen Ausblick auf die Neuheiten und Neustarts. Dieses Mal meldet sich der Video-Streaming-Dienst etwas später als sonst üblich zu Wort. Für den laufenden Monat hält Disney+ wieder allerhand Highlights bereits.

Disney+: Das ist neu [August 2026]

Großartige Geschichten ein Leben lang. Disney+ bietet für wirklich jeden etwas: brandneue Serien, Blockbuster-Filme und exklusive Originals sowie Live-Fußball unter den Marken: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN.

Disney+: Neustarts

3. August

  • Futurama – Staffel 14 (Hulu)

4. August

  • Betrayal: Dirty Secrets – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)

5. August

  • Godfather of Harlem – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)
  • Disneys „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 3 (Disney)
  • STAR WARS: Visionen präsentiert – „Die neunte Jedi” – Staffel 1 (Star Wars)

6. August

  • FXs „The Shards“ – Staffel 1 (Hulu)

7. August

  • Flex X Cop – Staffel 2 (Hulu)

12. August

  • House of Stassi – Staffel 1 (OV/UT)
  • X-Men 97 – Staffel 2 (Staffelfinale) (Marvel Animation)
  • „Sturm der Liebe” – Staffel 20 (Disney)
  • „Türkisch für Anfänger” – Staffel 1-3 (Disney)

13. August

  • Travis Barker: Louder Than Fear (Hulu) (OV/UT)

20. August

  • National Geographics „Lion – Die Löwen-Saga” – Staffel 1 (National Gepgraphic)

22. August

  • National Geographics „9/11: Wiedersehen nach der Katastrophe“ – Staffel 1 (National Geographic)

26. August

  • The Simpsons: Yellow Mirrow (Streaming Exclusives)
  • „Death in Paradise” – Staffel 15 (Disney)

31. August

  • Furious – Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu)

Disney+: Neue Katalog-Titel

5. August

  • Big City Greens – Staffel 4 (Neue Episoden) (Disney)
  • National Geographics „Dschingis Khan: Die geheime Geschichte der Mongolen“ – Staffel 1 (National Geographic)
  • Naruto – Staffel 4
  • Naruto Shippuden – Staffel 1

12. August

  • National Geographics „Unbekannte Tote: Jeder verdient einen Namen“ – Staffel 1 (National Geographic)
  • Die Wolken von Sils Maria
  • Die wilden Hühner
  • Die wilden Hühner und das Leben
  • Boarders – Welcome to St-Gilbert‘s – Staffel 1
  • The Chelsea Detective – Staffel 2

19. August

  • Die Landarztpraxis – Staffel 4

26. August

  • National Geographics „Top Guns: Die nächste Generation“ – Staffel 1 (National Geographic)
  • Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 (Neue Episoden) (Disney)
  • Boarders – Welcome to St- Gilbert’s – Staffel 2
  • The Chelsea Detective – Staffel 3
  • Ein Taunuskrimi – Staffel 6
  • H20 – Plötzlich Meerjungfrau – Staffel 1-3
  • Spellbound – Staffel 1+2
  • Das Traumschiff – Auckland
  • Das Traumschiff – Afrika: Madikwe
  • Das Traumschiff – Bora Bora
  • H20: Just add Water Part 1-3

28. August

  • National Geographics „Kleopatras letztes Geheimnis“ (National Geographic)

29. August

  • Yu-Gi-Oh! – Staffel 3

30. August

  • Black Clover – Staffel 1

Kategorie: Apple

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