Einmal pro Monat gibt Disney+ einen Ausblick auf die Neuheiten und Neustarts. Dieses Mal meldet sich der Video-Streaming-Dienst etwas später als sonst üblich zu Wort. Für den laufenden Monat hält Disney+ wieder allerhand Highlights bereits.
Disney+: Das ist neu [August 2026]
Großartige Geschichten ein Leben lang. Disney+ bietet für wirklich jeden etwas: brandneue Serien, Blockbuster-Filme und exklusive Originals sowie Live-Fußball unter den Marken: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN.
Disney+: Neustarts
3. August
- Futurama – Staffel 14 (Hulu)
4. August
- Betrayal: Dirty Secrets – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)
5. August
- Godfather of Harlem – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)
- Disneys „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 3 (Disney)
- STAR WARS: Visionen präsentiert – „Die neunte Jedi” – Staffel 1 (Star Wars)
6. August
- FXs „The Shards“ – Staffel 1 (Hulu)
7. August
- Flex X Cop – Staffel 2 (Hulu)
12. August
- House of Stassi – Staffel 1 (OV/UT)
- X-Men 97 – Staffel 2 (Staffelfinale) (Marvel Animation)
- „Sturm der Liebe” – Staffel 20 (Disney)
- „Türkisch für Anfänger” – Staffel 1-3 (Disney)
13. August
- Travis Barker: Louder Than Fear (Hulu) (OV/UT)
20. August
- National Geographics „Lion – Die Löwen-Saga” – Staffel 1 (National Gepgraphic)
22. August
- National Geographics „9/11: Wiedersehen nach der Katastrophe“ – Staffel 1 (National Geographic)
26. August
- The Simpsons: Yellow Mirrow (Streaming Exclusives)
- „Death in Paradise” – Staffel 15 (Disney)
31. August
- Furious – Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu)
Disney+: Neue Katalog-Titel
5. August
- Big City Greens – Staffel 4 (Neue Episoden) (Disney)
- National Geographics „Dschingis Khan: Die geheime Geschichte der Mongolen“ – Staffel 1 (National Geographic)
- Naruto – Staffel 4
- Naruto Shippuden – Staffel 1
12. August
- National Geographics „Unbekannte Tote: Jeder verdient einen Namen“ – Staffel 1 (National Geographic)
- Die Wolken von Sils Maria
- Die wilden Hühner
- Die wilden Hühner und das Leben
- Boarders – Welcome to St-Gilbert‘s – Staffel 1
- The Chelsea Detective – Staffel 2
19. August
- Die Landarztpraxis – Staffel 4
26. August
- National Geographics „Top Guns: Die nächste Generation“ – Staffel 1 (National Geographic)
- Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 (Neue Episoden) (Disney)
- Boarders – Welcome to St- Gilbert’s – Staffel 2
- The Chelsea Detective – Staffel 3
- Ein Taunuskrimi – Staffel 6
- H20 – Plötzlich Meerjungfrau – Staffel 1-3
- Spellbound – Staffel 1+2
- Das Traumschiff – Auckland
- Das Traumschiff – Afrika: Madikwe
- Das Traumschiff – Bora Bora
- H20: Just add Water Part 1-3
28. August
- National Geographics „Kleopatras letztes Geheimnis“ (National Geographic)
29. August
- Yu-Gi-Oh! – Staffel 3
30. August
- Black Clover – Staffel 1
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