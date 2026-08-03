Laut einem aktuellen Bericht könnten die ersten mit Kameras ausgestatteten AirPods doch früher erscheinen als bislang angenommen. Während frühere Gerüchte von einer Markteinführung im Jahr 2027 ausgingen, deuten neue Hinweise darauf hin, dass Apple bereits in diesem Jahr eine erste Variante vorstellen könnte.

Mit Kamera-Technik?

Im Mittelpunkt stehen zwei unterschiedliche Entwicklungsprojekte. Das bereits länger bekannte Modell mit dem internen Codenamen B798 soll weiterhin für 2027 vorgesehen sein und als technisch umfangreichere Version gelten. Daneben arbeitet Apple jedoch offenbar an einer zweiten Variante mit dem Codenamen B790, die sich bereits in einem fortgeschritteneren Entwicklungsstadium befinden soll. Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass das B790er Modell schon dieses Jahr erschienen könnte. Erst kürzlich tauchte diese Variante in der iOS 27 Beta auf.

Die Kameras werden nicht zum Fotografieren oder Filmen dienen. Stattdessen wird erwartet, dass sie Funktionen der Apple Intelligence und insbesondere Visual Intelligence unterstützen. Die AirPods könnten ihre Umgebung erfassen und Informationen über Objekte oder Orte liefern, ohne dass Nutzer ihr iPhone aus der Tasche holen müssen. Damit würde Apple die KI-Funktionen seiner Geräte auf eine neue Produktkategorie ausweiten.

Unklar bleibt bislang, welche Unterschiede zwischen den beiden AirPods-Varianten bestehen werden. Frühere Gerüchte sprechen von leicht verlängerten Stielen, um die Kameramodule unterzubringen, sowie einer LED-Anzeige, die signalisiert, wenn Sensordaten verarbeitet oder in die Cloud übertragen werden. Ob beide Modelle tatsächlich auf den Markt kommen oder Apple sich letztlich nur für eine Version entscheidet, ist derzeit jedoch offen.

Sollten sich die aktuellen Informationen bestätigen, könnten die ersten AirPods mit Kameratechnik bereits im September gemeinsam mit der nächsten iPhone-Generation vorgestellt werden.