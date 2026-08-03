Nächsten Monat wird Apple allem Anschein nach sein erstes faltbares iPhone vorstellen. Gerüchten zufolge soll das Gerät auf den Namen iPhone Ultra hören. Es soll über ein 5,5-Zoll-Außendisplay und ein 7,6-Zoll-Innendisplay verfügen. Ende Juli stellte Samsung mit dem Galaxy Z Fold 8 ein Foldable mit exakt denselben Displaygrößen vor – und liefert damit unfreiwillig einen ersten Eindruck davon, wie sich das iPhone Ultra in der Praxis anfühlen könnte.

Ähnliche Maße, früher Vergleich möglich

Ob Samsung das Galaxy Z Fold 8 bewusst als Reaktion auf das iPhone Ultra positioniert hat, steht auf einem anderen Blatt. Fest steht jedoch: Da beide Geräte von den Abmessungen her nahezu identisch ausfallen dürften, bietet ein Blick auf das bereits verfügbare Galaxy Z Fold 8 eine gute Orientierung, wie sich Apples Foldable anfühlen wird.

Vergleich mit dem iPad mini

Reviewer mit frühem Zugriff auf das Galaxy Z Fold 8 haben auf X bereits zahlreiche Vergleichsfotos mit anderen Geräten geteilt. Tech-Journalist Ray Wong stellte das Fold 8 direkt neben ein iPad mini der 5. Generation – und zeigt damit eindrücklich: Wer ein Foldable dieser Größenordnung nutzt, trägt im Grunde ein iPad-mini-großes Display in der Hosentasche mit sich herum, nur ohne die dickeren Ränder. Der 7,6-Zoll-Bildschirm im 4:3-Seitenverhältnis entspricht exakt der Displaygröße des iPad mini – nur dass sich eben ausschließlich das Samsung-Gerät zum Verstauen zusammenklappen lässt.

Galaxy Z Fold 8 vs. iPad mini 5th gen The 7.6” 4:3 aspect ratio screen is exactly the same size as the iPad mini’s But only the Samsung folds in half to fit in your pocket pic.twitter.com/WgULwbTJRy — Ray Wong (@raywongy) July 26, 2026

Vergleich mit dem iPhone 13 mini

Der Enthusiast Shishir teilte zudem Fotos, die das iPhone 13 mini neben das Galaxy Z Fold 8 stellen. Das iPhone 13 mini fällt dabei etwas höher aus als das zusammengeklappte Foldable, ist im Vergleich aber ähnlich kompakt. Für alle, die dem verstorbenen iPhone mini nachtrauern, könnte das iPhone Ultra im zusammengeklappten Zustand also durchaus einen gewissen Trost bieten.

iPhone 13 mini vs Galaxy Z Fold 8 📸 via: Minimalistech pic.twitter.com/KCLXOL84zC — Shishir (@ShishirShelke1) July 25, 2026

Da Galaxy Z Fold 8 und iPhone Ultra vom physischen Formfaktor her nahezu identisch ausfallen dürften – abgesehen von den bei Apple erwarteten abgerundeten Ecken –, liefert Samsungs bereits erhältliches Gerät wohl die bislang beste Vorstellung davon, was Apple im September präsentieren wird. Wer zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten sucht, kann sich auch bereits kursierende Dummy-Modell-Bilder des iPhone Ultra ansehen.